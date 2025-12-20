Zagrebačka policija pritvorila osumnjičenika za napad na stranca, dvojicu još traže

Kako su u subotu izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, sumnja se da je osumnjičeni 25. kolovoza oko 18.30 sati u parku na području Dubrave, radi protupravnog oduzimanja tuđe pokretne stvari, s leđa prišao oštećenome dok je, zajedno sa svojim poznanikom, sjedio na klupi, te ga uhvativši jakim stiskom za vrat podignuo s klupe, a zatim mu iz džepa odjevnog predmeta otuđio novac.