Oglas

USPJEŠNA POTRAGA

Zagrebačka policija pritvorila osumnjičenika za napad na stranca, dvojicu još traže

author
Hina
|
20. pro. 2025. 14:38
policija PU bjelovarsko-bilogorska
PU bjelovarsko-bilogorska

Zagrebački policajci pritvorili su 40-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva na štetu 38-godišnjeg stranca na privremenom boravku u Hrvatskoj.

Oglas

Kako su u subotu izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, sumnja se da je osumnjičeni 25. kolovoza oko 18.30 sati u parku na području Dubrave, radi protupravnog oduzimanja tuđe pokretne stvari, s leđa prišao oštećenome dok je, zajedno sa svojim poznanikom, sjedio na klupi, te ga uhvativši jakim stiskom za vrat podignuo s klupe, a zatim mu iz džepa odjevnog predmeta otuđio novac.

Sumnja se da su se zatim, iz skupine mladića koji su se prethodno nalazili u društvu osumnjičenog, izdvojila dvojica zasad nepoznatih mladića i prišla oštećenom te ga nekoliko puta udarila rukama po glavi i tijelu, da bi potom pobjegli s mjesta događaja.

Tijekom napada 38-godišnjak lakše je ozlijeđen, a materijalna šteta je oko 300 eura.

Protiv osumnjičenog 40-godišnjaka policijski su službenici podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku, dok se kriminalističko istraživanje, radi utvrđivanja identiteta ostalih nepoznatih počinitelja, nastavlja.

Teme
napad na stranca policija zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ