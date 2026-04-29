Grad kakav ne postoji nigdje drugdje: Veličine "pola Engleske", dom za 41 milijun ljudi

Janko Sila / N1

Glavni grad Japana ujedno je i najnaseljenija prefektura, ali njegova prava veličina dolazi do izražaja kada se promatra kao regionalni sustav. Veliki Tokio proteže se preko Tokija i dijelova šest susjednih prefektura, povezujući 41 milijun stanovnika kroz posao, prijevoz, stanovanje, škole i svakodnevne rutine.

Ta veličina mijenja značenje glavnog grada: to nije samo sjedište vlade, već živa mreža kojom se milijuni svakodnevno kreću. Moć Tokija proizlazi iz koncentracije, ali njegova otpornost ovisi o koordinaciji.

Najnaseljenije metropolitansko područje

Veliki Tokio je najnaseljenije metropolitansko područje na svijetu, s otprilike 37 do 41 milijun stanovnika, ovisno o administrativnoj definiciji. Funkcionira kao golemi, međusobno povezani urbani ekosustav usmjeren oko metropole Tokio i proteže se na nekoliko okolnih prefektura, uključujući Kanagawu, Saitamu i Chibu.

Veliki Tokio i Engleska

Zanimljiva montaža pojavila se na društvenoj mreži Reddit koja prikazuje veličinu Velikog Tokija u usporedbi s Engleskom.

Kao što se može vidjeti na slici, japanski grad „prekriva” „pola Engleske”.

Regionalna geografija

Regija se obično definira prema sljedećim razinama:

Tokijska metropola (Tokyo-to): Središnja prefektura s oko 14 milijuna stanovnika, podijeljena na 23 posebna okruga, prigradsko područje Tama i udaljene otoke.

Jedna metropola, tri prefekture (Itto Sanken): Uobičajena definicija koja uključuje Tokio, Kanagawu, Saitamu i Chibu.

Regija glavnog grada (Shutoken): Šira vladina definicija koja uključuje i prefekture Ibaraki, Tochigi, Gunma i Yamanashi.

Veliki satelitski gradovi

Izvan središnjih okruga Tokija, područje obuhvaća nekoliko većih samostalnih gradova koji djeluju kao vlastita središta:

Yokohama: Drugi najveći grad u Japanu, poznat po svojoj povijesnoj luci i živopisnoj četvrti Minato Mirai.

Kawasaki: Industrijsko i stambeno središte smješteno između Tokija i Yokohame.

Saitama City: Glavni grad prefekture Saitama i važno trgovačko središte za sjeverna predgrađa.

Grad Chiba: Glavno središte prefekture Chiba, dom važnih industrijskih zona i luke Chiba.

Infrastruktura i promet

Veliki Tokio poznat je po najopsežnijoj gradskoj željezničkoj mreži na svijetu. Više od 40 milijuna putovanja dnevno odvija se kroz više od 2.000 stanica. Stanica Shinjuku drži rekord kao najprometnija na svijetu.

Zračne luke: Regiju opslužuju dva glavna međunarodna čvorišta – zračna luka Haneda (HND), bliža središtu grada, i Međunarodna zračna luka Narita (NRT), koja opslužuje velik dio međunarodnog prometa.

