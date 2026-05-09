Kad je nastao Zagreb?

Slaveni su dakle ovdje boravili, gradili, pokapali mrtve i ostavljali tragove svog zanata u tlu koje će postati srcem hrvatskoga glavnog grada. Kad god se u muzejima gleda na te metalne ukrase iz ranoga srednjeg vijeka, ne promatra se samo predmet, nego i nečija svakodnevica, nečija ruka koja je taj komad nosila ili izrađivala. I to je Zagreb, ili barem ono od čega je Zagreb potekao. Svaka tema o nastanku ovoga grada koja zaobiđe 8. stoljeće zapravo priča nepotpunu priču.