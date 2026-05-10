Koliko država ima na svijetu

Palestina je pak posve drugačija priča. U travnju 2024. Vijeće sigurnosti blokiralo je palestinski zahtjev za punopravnim članstvom zbog veta Sjedinjenih Američkih Država, unatoč tome što je 12 od 15 članova glasovalo u korist. Samo tjedan dana kasnije, Opća skupština glasovala je sa 143 glasa za i samo 9 protiv te je Palestini dodijelila nova prava, uključujući sjedenje zajedno s državama članicama i pravo uvođenja prijedloga na dnevni red, ali bez prava glasa. Palestina je dakle i dalje promatračka država, no s proširenim ovlastima. A u rujnu 2025. uslijedio je diplomatski preokret: Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija službeno su je priznale kao suverenu državu. Do tada ju je priznalo 157 od 193 UN-ovih članica, više od 81 posto svih zemalja svijeta.