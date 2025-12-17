u poslovnoj zoni smiljan
U Gospiću niče tvornica za obradu litija - bez dostupnih elaborata o utjecaju na okoliš
U Gospiću se privodi kraju izgradnja tvornice za preradu litija, prve takve u Europi, i to unatoč činjenici da u Hrvatskoj nema litija. Projekt je izazvao zabrinutost dijela lokalnog stanovništva i ekoloških inicijativa koje upozoravaju na moguće posljedice za okoliš i zdravlje.
Kako se izgradnja bliži kraju, raste i broj pitanja na koja, tvrde mještani, još nisu dobili jasne odgovore. Tvornica se nalazi u poslovnoj zoni Smiljan, u neposrednoj blizini stambenih i poslovnih objekata.
Susjedi zabrinuti zbog manjka informacija
Jedan od prvih susjeda budućeg postrojenja, vlasnik pekarnice Danijel Tušak, kaže da lokalna zajednica nije bila dovoljno informirana o samom projektu.
"Žao mi je što ta tvrtka nas kao lokalnu zajednicu nije dovoljno informirala o samom procesu i što sve djeluje obavijeno velom tajne", rekao je Tušak, a prenosi HRT.
Oprečne poruke iz Ministarstva
Na nejasnoće upozorava i predsjednica Gradskog vijeća Gospića Mirjana Vrkljan-Radošević. Ističe da su iz Ministarstva zaštite okoliša stizale različite informacije o tome je li za tvornicu potrebna izrada elaborata i studije utjecaja na okoliš.
"Ministarstvo je najprije poslalo da ne treba elaborat, a nakon toga smo dobili dopis da treba elaborat o zaštiti okoliša. Smatram da ovakva tvornica ne može početi s radom i da grad ne smije dati dozvolu ako takvog elaborata nema", upozorila je Vrkljan-Radošević.
Građanska inicijativa traži dokumente
Zbog sve većeg interesa i zabrinutosti, predstavnici tvrtke sastali su se s članovima građanske inicijative „Gospić je naš dom“. No nakon sastanka, poručuju iz inicijative, brojna pitanja i dalje su ostala bez odgovora.
Vjekoslav Bušić iz inicijative tvrdi da javnosti nisu dostupni dokumenti na temelju kojih je tvornica dobila dozvole.
"Sumnjamo jer ni mi večeras niti javnost do sada nismo bili upoznati ni s jednom dozvolom ni s jednim elaboratom", rekao je Bušić.
Dodaje i da je iz transkripta sjednice Gradskog vijeća iz 2024. vidljivo da se investitor obvezao izraditi studiju utjecaja na okoliš, no prema njihovim navodima, ona nije izrađena.
Investitor: Elaborati postoje i bez njih nema dozvole
S druge strane, suvlasnik tvornice Aleksandar Devčić odbacuje tvrdnje da dokumentacija ne postoji.
"Ne bismo mogli dobiti građevinsku dozvolu bez svih tih elaborata koje smo napravili. Bez tih rješenja ne možemo dobiti dozvolu od ministarstva, to je zakonski propisano", rekao je Devčić.
No upravo ti elaborati, ističu građani i inicijative, nisu bili javno predstavljeni niti dostupni na uvid zainteresiranoj javnosti.
Kakav razvoj želi Gospić?
Uz pitanje dozvola i elaborata, otvorena je i šira rasprava o smjeru razvoja Like. Dio građana i ekoloških aktivista smatra da bi regija trebala ostati usmjerena na očuvani okoliš i turizam, dok drugi vide industrijske projekte kao priliku za gospodarski razvoj.
Odgovori na ključna pitanja – o utjecaju tvornice na okoliš, sigurnosti postrojenja i transparentnosti postupka - zasad još čekaju rasplet.
