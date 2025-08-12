Oglas

78 tona otpada

Ministarstvo: 78 tona azbesta s Galeba zbrinuto je djelomično u Zadru i Gospiću

N1 Info
12. kol. 2025. 09:50
11.2.2025.., Rijeka - Reportaza o brodu Galeb Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL

Radi se o građevinskom materijalu koji sadrži azbest, a koji je prilikom obnove Galeba sanirala tvrtka Ind eko.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrdilo je da je 78 tona azbestnog otpada uklonjenog 2020. godine s broda Galeb završilo na odlagalištima u Gospiću i Zadru, pišu iz Indexa.

Dio završio u Zadru, dio u Gospiću

Prema podacima iz državnog sustava e-ONTO, otpad je dopremljen u tvrtku Odlagalište sirovina u Zadru, odakle je dio prevezen na odlagalište Rakitovac u Gospiću (Komunalac Gospić), a dio na odlagalište Diklo (Čistoća Zadar). Državni inspektorat je tada proveo nadzor i utvrdio da nije bilo kršenja zakona.

Ministarstvo naglašava da zbrinjavanje azbesta nastalog u Hrvatskoj nije zabranjeno, dok je uvoz takvog otpada iz drugih država radi zbrinjavanja u Hrvatskoj – zakonom zabranjen. Građevinski otpad koji sadrži azbest i dalje nastaje u zemlji jer je taj materijal desetljećima bio široko korišten u industriji i građevinarstvu.

Glasnogovornik Brodosplita prošli tjedan pitao gdje je završio azbest s Galeba

Tema se ponovno otvorila prošlog tjedna nakon što je glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić javno pitao gdje je završilo 78 tona azbesta s Galeba. Njegovo pitanje uslijedilo je usred rasprava o tome gdje se smije skidati azbest s brodova, nakon što je odlučeno da se Moby Drea neće popravljati u splitskom škveru zbog opasnosti koju taj materijal predstavlja.

Ministarstvo ističe da se svi tokovi otpada prate kroz sustav e-ONTO, koji evidentira kretanje otpada u realnom vremenu i osigurava sljedivost. U okviru Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2023.–2028. predviđena su daljnja unaprjeđenja sustava, uključujući nove aplikacije i bolju edukaciju svih sudionika u lancu zbrinjavanja otpada, naveli su iz ministarstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije azbest brod galeb

