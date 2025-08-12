Ministarstvo: 78 tona azbesta s Galeba zbrinuto je djelomično u Zadru i Gospiću

Tema se ponovno otvorila prošlog tjedna nakon što je glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić javno pitao gdje je završilo 78 tona azbesta s Galeba. Njegovo pitanje uslijedilo je usred rasprava o tome gdje se smije skidati azbest s brodova, nakon što je odlučeno da se Moby Drea neće popravljati u splitskom škveru zbog opasnosti koju taj materijal predstavlja.