U Hrvatskoj je sve više vapeova iz Kine: "Mladi nam dolaze s bolovima u prsima, bez svijesti"

Kako bi se utvrdilo što se točno nalazi u zaplijenjenim uređajima, HZJZ najavljuje njihovu analizu. "U suradnji s Carinom izdvojit ćemo nekoliko uređaja i analizirati njihov sadržaj kako bismo utvrdili što se u njima nalazi", potvrdio je Petković. Preostali zaplijenjeni vapeovi bit će uništeni.