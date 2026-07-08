POŠAST NA TRŽIŠTU
U Hrvatskoj je sve više vapeova iz Kine: "Mladi nam dolaze s bolovima u prsima, bez svijesti"
Carinska uprava spriječila je uvoz 970 jednokratnih elektroničkih cigareta koje su putem interneta naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici.
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Proizvodi su stizali iz Kine i ilegalnih skladišta unutar Europske unije, a dok su ih neki naručivali za osobnu upotrebu, drugi su ih namjeravali preprodavati. Istovremeno, liječnici upozoravaju na sve veći broj djece koja zbog korištenja takvih proizvoda završavaju na hitnoj pomoći, piše Kristina Čirjak za RTL.
"Spomenute vapeove, odnosno e-cigarete, naručivali su maloljetnici, odnosno mlađi punoljetnici putem interneta. Takve cigarete dolaze iz Kine, ali i iz ilegalnih skladišta u Europskoj uniji", izjavila je inspektorica Službe za mobilne jedinice Rijeka Carinske uprave Marinela Galetić Sabo.
Sve više djece na hitnom prijemu
Da posljedice korištenja ilegalnih e-cigareta nisu samo teorija, potvrđuju i liječnici. Samo tijekom svibnja u KBC-u Zagreb zbog korištenja takvih uređaja na hitnom je prijemu završilo petero djece.
"Sigurno imamo sve više pacijenata zbog vapeova, a u posljednje vrijeme sve je više otrovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vapeovi, iako to najčešće nisu", rekao je specijalist hitne medicine KBC-a Zagreb Jasmin Hamzić.
Pacijenti su uglavnom bili srednjoškolci u dobi od 15 do 17 godina, a dolazili su sa simptomima poput bolova u prsima, povraćanja i gubitka svijesti, pa čak i stanjima nalik epileptičkim napadajima.
"Imamo skupinu mlađih muških osoba, uglavnom s istoka grada. Neobično je da dolaze iz iste mikroregije pa smo to iskomunicirali sa Zavodom za javno zdravstvo", dodao je Hamzić.
Upozorenja stručnjaka
Stručnjaci naglašavaju da elektroničke cigarete nisu bezopasne, pogotovo kada je riječ o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava.
"Takvi uređaji nisu bezopasni i zato je njihova uporaba zabranjena osobama mlađima od 18 godina. Posebno zabrinjava uvoz i distribucija neprovjerenih proizvoda neformalnim kanalima jer nitko ne zna njihov sastav ni kakve posljedice mogu izazvati", upozorio je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za područje ovisnosti.
Slijedi analiza i visoke kazne
Kako bi se utvrdilo što se točno nalazi u zaplijenjenim uređajima, HZJZ najavljuje njihovu analizu. "U suradnji s Carinom izdvojit ćemo nekoliko uređaja i analizirati njihov sadržaj kako bismo utvrdili što se u njima nalazi", potvrdio je Petković. Preostali zaplijenjeni vapeovi bit će uništeni.
Naručitelje očekuju i financijske posljedice. Carina je već izrekla ukupno 4350 eura novčanih kazni, podnijela četiri optužna prijedloga sudu za mladež te izdala sedam prekršajnih naloga mlađim punoljetnicima. Uz to, morat će platiti i gotovo 6000 eura trošarine. Iz Carinske uprave ističu kako su u posljednjih godinu dana zaplijenili ukupno oko 50 tisuća elektroničkih cigareta, što pokazuje prave razmjere ilegalne trgovine tim proizvodima.
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