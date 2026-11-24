"U našem mandatu uloženo je više od tri milijarde eura u zdravstvo, plaće su povećane više nego ikada. Stvoreni su preduvjeti za izgradnju novih KBC-a Osijek i Split, sve bolnice smo u Zagrebu nakon potresa modernizirali, gradi se i nova Dječja bolnica u Blatu. Na smanjenju lista čekanja se, također, radi, veće kontrole kroz HZZO jedan su od načina da sustav bude učinkovitiji", rekao je premijer. Gdje god ima problem, reagirat će zdravstvena inspekcija, dodao je.