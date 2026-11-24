RASPRAVA O PRORAČUNU
Oporba žestoko napala Plenkovića u Saboru: On im uporno nabrajao sve uspjehe svoje vlade
Nakon predstavljanja proračuna za iduću godinu premijera Andreja Plenkovića dočekao je niz replika, većinom oporbe, koja je tražila pojašnjenja za brojne stavke i zahtijevala, među ostalim, sredstva za obeštećenje radnika Salonita, umirovljenike, obrazovanje, zdravstvo, priuštivo stanovanje.
Zastupnice SDP-a Sabina Glasovac i Možemo! Jelena Miloš upozorile su da u proračunu 'teškom' 41 milijarde eura nije predviđeno 5,2 milijuna eura za obeštećenje 179 radnika Salonita koje, istaknule su, Vlada zakida u obeštećenju na osnovu zdravstvene ugroze jer su ranije dobili obeštećenje zbog gubitka radnog mjesta. Na taj se problem osvrnuo i zastupnik Centra Damir Barbir, usporedivši izdatke za službeni zračni prijevoz i odnose s javnošću s iznosom potrebnim za obeštećenje radnika izloženih azbestu.
Dušica Radojčić (Možemo!) kritizirala je Vladu i Fond za zaštitu okoliša zbog 'propale' sanacije jame Sovjak i "lažne" sanacije tvornice Salonit, a premijer istaknuo kako se radi o štetama nastalima prije njegove Vlade.
"Mogli su to riješiti i neki drugi. Krenulo se rješavati, nastao je pravni problem kod Sovjaka. U vezi radnika Salonita, razmotrit ćemo sve što možemo učiniti da se ta situacija riješi na temelju valjane pravne osnove. Naša Vlada je pokazala u različitim ostavštinama problema uvijek volju da riješi te probleme”, rekao je.
Marko Krička (SDP) upozorio je da su najmanje rodiljne naknade za zaposlene žene i dalje niže od minimalne plaće, uključujući naknade za majke s troje i više djece, te upitao kako je to moguće u trenutku 'rekordnog' proračuna. Plenković je kratko odgovorio da će Vlada razmotriti i ovo pitanje.
Očekuje se novac iz Bruxellesa
Zastupnik Darko Klasić (HSLS) upozorio je da se za rast i razvoj onih koji pune proračun izdvaja tek svaki 55. euro, pitajući je li takav proračun dugoročno održiv.
Plenković je odgovorio da je na pozicijama ministarstava gospodarstva te znanosti i obrazovanja predviđeno 600 milijuna eura, uz dodatnu milijardu eura u projekcijama za 2028. i 2029., a očekuje i da će dio nove europske financijske omotnice biti usmjeren u investicije u hrvatsko gospodarstvo.
"Proračun je održiv jer ga takvim nastojimo učiniti sve ove godine”, rekao je, istaknuvši da Hrvatska bilježi 22 uzastopna kvartala gospodarskog rasta.
"Neće ponestati europskog novca"
Govoreći o budućem financiranju iz europskih fondova, Plenković je odbacio tvrdnje da će Hrvatskoj ponestati europskog novca.
Anka Mrak Taritaš (GLAS) i SDP-ovi zastupnici upozorili su i na stanje u zdravstvu, nedostatak liječnika, posebno ginekologa i pedijatara, duge liste čekanja i dugove bolnica unatoč velikim ulaganjima u zdravstvo.
"U našem mandatu uloženo je više od tri milijarde eura u zdravstvo, plaće su povećane više nego ikada. Stvoreni su preduvjeti za izgradnju novih KBC-a Osijek i Split, sve bolnice smo u Zagrebu nakon potresa modernizirali, gradi se i nova Dječja bolnica u Blatu. Na smanjenju lista čekanja se, također, radi, veće kontrole kroz HZZO jedan su od načina da sustav bude učinkovitiji", rekao je premijer. Gdje god ima problem, reagirat će zdravstvena inspekcija, dodao je.
Ivica Baksa (NPS) ponovno je otvorio pitanje oslobađanja umirovljenika od plaćanja HRT-ove pristojbe, a premijer najavio da će prijedlog razmotriti.
SDP-ova Sanja Radolović problematizirala je najavu gradnje tek tisuću stanova za priuštivo stanovanje, upozorivši na manjak od 236.000 stanova, rast cijena nekretnina i troškova gradnje.
"Problem priuštivog stanovanja jedan je od temeljnih problema koji postoji na europskom kontinentu", kazao je premijer.
Ustvrdio je kako se tržište, što se tiče cijena kvadrata, stabiliziralo, te najavio nastavak mjera za olakšavanje rješavanja stambenog pitanja, osobito mladim obiteljima.
Marin Živković (Možemo!) istaknuo je da se, nasuprot tvrdnjama premijera, cijene nekretnina nisu stabilizirale te da se stambena kriza za mlade pogoršala. Premijer je rekao kako je 32 tisuće mladih koristilo mjeru subvencioniranja kredita.
Anju Šimpragu (SDSS) zanimalo je hoće li najavljena ulaganja u vodnokomunalne projekte uključiti i konačnu izgradnju vodovodne mreže u 15-ak benkovačkih naselja, kninskim selima, na području Gračaca i Skradina, a Plenković potvrdio da će se ti projekti nastaviti.
Nezavisni Josip Jurčević pitao je o zbrinjavanju ilegalno uvezenog otpada i mogućnosti da troškove snose države iz kojih otpad potječe, kao i o ratnoj odšteti koju bi Hrvatska trebala zahtijevati od Srbije.
Plenković je izvijestio da je za 2027. predviđeno 100 milijuna eura za sanaciju odlagališta u Gospiću, Pazinu, Samoboru i Poznanovcu, kroz veće prihode Fonda za zaštitu okoliša.
Što se tiče ratne odštete, rekao je da ranije vlade nisu pokretale to pitanje, ali da će Hrvatska od nove srbijanske vlade inzistirati na informacijama o nestalima i rješavanju otvorenih pitanja.
Povećanje plaća
Tanju Sokolić (SDP) zanimalo je namjerava li Vlada dizati plaće učiteljima, koji primaju i 200 eura manje od prosječne zagrebačke plaće, a premijer poručio da će država za povećanja izdvojiti 342 milijuna eura. Ta su sredstva na poziciji Ministarstva financija, kazao je, dodavši kako će povećanja ići po formuli tri posto osnovice od 1. siječnja, jedan posto osnovice od 1. kolovoza, 30 eura od 1. travnja za topli obrok plus još 20 eura za topli obrok od 1. listopada.
Nezavisna Marijana Petir založila se za mlade poljoprivrednike kojima je potrebna podrška u vidu poljoprivredne infrastrukture za svakodnevno poslovanje, te je pitala mogu li se ta sredstva pronaći u pojačanim izdvajanjima za obranu, od 1,5 posto za NATO. Plenković je, pohvalivši njezine napore u razvoju poljoprivredne politike, kazao kako će s ministrima poljoprivrede i obrane razmotriti ima li sinergijskih učinaka pojedinih investicija.
Miroslav Marković (SDP) tražio je odgovor zašto se troši proračunski novac na posebne savjetnike u MORH-u, točnije, članicu Mladeži HDZ-a koja je tek izašla s fakulteta i odmah postala posebna savjetnica ministra obrane Ivana Anušića. Premijer je kazao kako zakon omogućuje ministrima da po modelu 'revolving door' zapošljavaju posebne savjetnike koji po okončanju mandata zajedno s njima napuštaju kabinet. No, dodao je kako ne zna o čemu je riječ te da će pitati Anušića, ali da vjeruje da je proveden javni natječaj ili poziv.
Markoviću je uzvratio i HDZ-ov Josip Đakić, podsjetivši kako je Gordan Maras u SDP-ovoj Vladi postao ministar obrtništva i poduzetništva bez dana radnog staža.
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