OŠTRO PROTIVLJENJE
Hoće li Hrvatska ukinuti cijepljenje beba protiv tuberkuloze? Pedijatri upozoravaju na ozbiljan rizik
Hrvatsko pedijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju protive se ukidanju rutinskog cijepljenja novorođenčadi protiv tuberkuloze (BCG), upozoravajući da bi takva odluka mogla ostaviti dio najugroženije djece bez potrebne zaštite.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak prije mjesec dana najavio je razmatranje mogućnosti prestanka rutinskog BCG cijepljenja i prelaska na cijepljenje samo djece iz rizičnih skupina.
Pedijatrijska društva sada su se tome usprotivila te u stručnom mišljenju upućenom Ministarstvu zdravstva i HZJZ-u predlažu nastavak dosadašnjeg programa i njegovu ponovnu procjenu za godinu dana.
Pedijatri upozoravaju da Hrvatska još nije spremna za promjenu
Pedijatri smatraju da Hrvatska još nema sve potrebne preduvjete za prelazak na cijepljenje samo djece iz rizičnih skupina, premda formalno ispunjava jedan od međunarodnih epidemioloških kriterija za takvu promjenu.
Prema podacima HZJZ-a, tijekom posljednjih 10 godina u Hrvatskoj nije zabilježen nijedan slučaj tuberkuloznog meningitisa kod djece mlađe od pet godina, što je jedan od kriterija koji omogućuju razmatranje prestanka univerzalnog cijepljenja.
No, stručna društva upozoravaju da "to nije dovoljno" ako zdravstveni sustav ne može pouzdano prepoznati i pravodobno cijepiti svu djecu s povećanim rizikom od tuberkuloze.
Sve veći udio oboljelih rođenih izvan Hrvatske
Kao jedan od razloga za oprez pedijatri navode promjene u epidemiološkoj slici tuberkuloze. Iako je ukupan broj oboljelih u Hrvatskoj smanjen s 282 u 2024. na 219 u 2025., među oboljelima raste udio osoba rođenih u inozemstvu.
Njihov je udio porastao s 2,3 posto u 2021. na 29,2 posto u 2025., odnosno s četiri na približno 64 oboljele osobe. Među njima su i osobe podrijetlom iz Nepala, Indije i Filipina.
Pedijatri upozoravaju da jednogodišnji pad ukupnog broja oboljelih nije dovoljan za zaključak o dugoročno stabilnoj epidemiološkoj situaciji.
Navode i da HZJZ dosad nije zabilježio prijenos tuberkuloze sa stranih državljana na domaće stanovništvo.
Cijepljenjem u rodilištima obuhvaćeno više od 95 posto novorođenčadi
Jedan od glavnih argumenata stručnih društava za zadržavanje univerzalnog cijepljenja činjenica je da se ono provodi u rodilištima i obuhvaća više od 95 posto novorođenčadi.
Takav model ne ovisi o socijalnim prilikama obitelji, zdravstvenoj pismenosti, poznavanju hrvatskog jezika ili dostupnosti zdravstvene zaštite.
Nasuprot tome, prelazak na selektivno cijepljenje zahtijevao bi prepoznavanje djece s povećanim rizikom, primjerice one koja žive s oboljelima od tuberkuloze ili imaju članove obitelji podrijetlom iz zemalja s visokom incidencijom bolesti.
"Selektivnim cijepljenjem mogla bi biti propuštena najugroženija djeca"
Pedijatri ističu da se tuberkuloza u male djece rijetko pojavljuje, ali da su slučajevi često povezani sa složenim obiteljskim i socijalnim okolnostima. Upravo takve obitelji selektivni program mogao bi najlakše propustiti.
Upozoravaju i na iskustva drugih zemalja, među kojima je Portugal, gdje je studija pokazala da je 45,7 posto visokorizične djece ostalo necijepljeno.
S druge strane, priznaju da univerzalno cijepljenje u zemljama s niskom incidencijom tuberkuloze donosi manju dodatnu korist i da se selektivnim pristupom mogu izbjeći nepotrebne nuspojave cjepiva.
Sedam uvjeta prije eventualne promjene programa
Pedijatrijska društva navode sedam preduvjeta za eventualni prelazak na selektivno cijepljenje, među kojima su službena potvrda epidemioloških kriterija, jasno definiranje rizičnih skupina, pouzdan sustav njihova prepoznavanja u rodilištima te osigurana opskrba cjepivom.
Predlažu uvođenje kratkog upitnika za roditelje kojim bi se već prije otpusta iz rodilišta utvrđivalo postoji li povećani rizik od tuberkuloze.
Traže i jačanje epidemiološkog nadzora, višegodišnje praćenje incidencije te pilot-projekt kojim bi se provjerilo može li selektivni model doista osigurati zaštitu najugroženije djece.
Do ispunjavanja tih uvjeta smatraju opravdanim nastaviti univerzalno cijepljenje novorođenčadi.
Istraga o BCG cjepivu još traje
Rasprava o budućnosti BCG cijepljenja otvorena je nakon što je HALMED početkom listopada obustavio distribuciju i primjenu cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. zbog četiri prijave ozbiljnih nuspojava, odnosno upale kosti ili koštane srži kod djece cijepljene tijekom 2024. i početkom 2025.
Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak nakon toga je izjavio da je u sva četiri slučaja potvrđena bakterija BCG podrijetlom iz cjepiva.
HALMED još nije javno objavio rezultate istrage i izvanredne provjere kakvoće cjepiva čija je distribucija i primjena početkom listopada preventivno obustavljena zbog sumnje u neispravnost.
Odluku o ukidanju cijepljenja treba donijeti tek nakon dodatnih provjera
BCG cjepivo prvenstveno štiti malu djecu od najtežih oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis i milijarnu tuberkulozu.
Stručna društva zaključuju da odluku o eventualnom prestanku rutinskog cijepljenja treba donijeti tek kada se dokaže da selektivni model neće dovesti do neprihvatljivog smanjenja zaštite najranjivije djece.
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