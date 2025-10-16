Bačić: Digitalizira se 808 prostornih planova, jednak tretman za sve

„Nadam se da će to biti bolje, jednostavnije i brže. Kad građanin bude gradio obiteljsku kuću imat će vrlo brz pristup ishođenju i izdavanju građevinske dozvole. To će omogućiti i brža ulaganja u Hrvatsku. I treće, preuzeli smo odgovornost da prostor, koji je uz ljude najvažniji hrvatski resurs, ne bude teret razvoja nego zalog napretka. Prostor treba čuvati, ali moramo biti svjesni da na tom prostoru treba i živjeti. Pronaći ravnotežu je izazov za zakonodavca, a mi smo uvjereni da smo pronašli tu mjeru. Uvjeren sam da će novi zakoni to omogućiti“, rekao je Bačić.