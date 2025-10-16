Bačić: Digitalizira se 808 prostornih planova, jednak tretman za sve

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u četvrtak da je u tijeku digitalizacija 808 prostornih planova te se jednako tretira zemljište u cijeloj Hrvatskoj, što dosad nije bio slučaj.
Bačić je u Cavtatu otvorio Treću stručnu konferenciju Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u organizaciji resornog ministarstva.
„U tom smo postupku napravili velik iskorak jer smo sve građevinske, uporabne i lokacijske dozvole te druge akte za građenje od 1968. do danas uspostavili na toj platformi. Ubuduće će sve što se događa u prostornom uređenju i gradnji u Hrvatskoj biti u digitalnom obliku“, rekao je Bačić.
Naglasio je kako se u potpunosti digitalizira postupak građenja, od otvaranja gradilišta do uporabne dozvole.
„Kako bismo ostvarili najbolji rezultat, provodimo postupak koji će svim službenicima u Hrvatskoj omogućiti jednostavan pristup jedinstvenom i usklađenom sustavu. To je dugotrajan proces, ali u tome smo među najuspješnijim članicama EU i napravili smo velik iskorak. Dobili smo značajna sredstva iz EU fondova i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“, izjavio je Bačić i poručio da digitalizacija državne uprave nije sama sebi svrha.
„Građani mogu jednostavno i brzo, bez obilazaka ureda i bez moljakanja, na toj platformi rješavati svoje bitne životne potrebe“, istaknuo je Bačić.
Napomenuo je kako će njegovo ministarstvo u ovoj godini donijeti dvanaest zakona koji će potpuno izmijeniti način prostornog uređenja i gradnje u Hrvatskoj.
„Nadam se da će to biti bolje, jednostavnije i brže. Kad građanin bude gradio obiteljsku kuću imat će vrlo brz pristup ishođenju i izdavanju građevinske dozvole. To će omogućiti i brža ulaganja u Hrvatsku. I treće, preuzeli smo odgovornost da prostor, koji je uz ljude najvažniji hrvatski resurs, ne bude teret razvoja nego zalog napretka. Prostor treba čuvati, ali moramo biti svjesni da na tom prostoru treba i živjeti. Pronaći ravnotežu je izazov za zakonodavca, a mi smo uvjereni da smo pronašli tu mjeru. Uvjeren sam da će novi zakoni to omogućiti“, rekao je Bačić.
Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) sustav je Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji građanima putem Geoportala na jednostavan način omogućuje pristup informacijama o korištenju prostora. Cilj sustava je administrativno rasterećenje građana te postizanje veće učinkovitosti i ekonomičnosti u radu javne uprave. Sustav dnevno koristi oko 50 tisuća korisnika, dok Geoportal ISPU-a, sabirnica svih eUsluga, bilježi više od 110 milijuna pregleda mjesečno.
