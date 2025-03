U ova četiri grada bit će napeta utrka za gradonačelnika. Puhovski: “Puno ovisi o izlaznosti. Zna se kome odgovara manja”

Podijeli :

Nedavno smo analizirali šanse kandidata za gradonačelnike na predstojećim lokalnim izborima u četiri najveća grada. No, ništa manje zanimljiva, a iz niza razloga i neizvjesnija, bit će izborna bitka u druga četiri grada - Zadru, Vukovaru, Dubrovniku i Varaždinu.

Predizbornu situaciju u ta četiri grada i šanse tamošnjih kandidata analizirali smo s političkim analitičarem Žarkom Puhovskim koji ističe da će na lokalnim izborima jako važna biti izlaznost birača. Onima koje će politički protivnici pokušati smijeniti više će odgovarati manja izlaznost.

ZADAR

“HDZ morao ići do dna rezervoara”

Puhovski smatra da će predstrojeći lokalni izbori u Zadru, uz one u Rijeci, jedini imati nacionalno značenje jer bi na njima HDZ i SDP mogli izgubiti svoje tridesetogdišnje utvrde. Zadar je uz Osijek najveći grad pod vlašću HDZ-a. Aktualni gradonačelnik Branko Dukić neće ići po novi mandat, a koliko je HDZ-u važno zadržati Zadar govori to što središnjica ondje šalje u utrku za gradonačelnika čovjeka iz Vlade, ministra ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Šimu Erlića.

Nasuprot Erliću, SDP šalje Danijela Radetu, predjednika zadarske organizacije stranke. Uz njih dvojicu neće manjkati još gradonačelničkih kandidata. S dvojicom spomenutih, na koncu bi ih moglo biti desetak. Zasad su kandidature najavili i Damir Biloglav iz stranke DOMiNO, Zdenko Jukić iz Centra, Denis Bruketa iz lokalne stranke Za Zadar, Željko Rogić ispred Akcije mladih te nezavisni kandidati Ivica Žuvela ispred Platforme za promjene, Robert Modrić i Mladen Ninčević.

Šime Erlić napušta Vladu i kandidira se za gradonačelnika Zadra

“HDZ u Zadru još uvijek ima prednost jer je bolje organiziran, ali mislim da postoje ozbiljne šanse da utrka bude u najmanju ruku tijesna, pa čak i da HDZ izgubi”, kaže Puhovski.

On napominje kako velik broj kandidata, koliko će ih u Zadru biti, uvijek više odgovara onom relativno najjačem.

“To važi za Erlića jer je ministar i jer HDZ tamo tradicionalno pobjeđuje. No, to što HDZ ide s njim kao kandidatom pokazuje da se moralo ići do dna rezervoara kako bi se našlo ljude koji bi odgovarali potrebama u kriznim situacijama i na kriznim mjestima. HDZ je i dalje favorit, ali za razliku od ranije kada se uopće nije raspravljalo o tome tko bi u Zadru mogao pobijediti, sada to jest otvoreno pitanje”, smatra Puhovski.

Za SDP-ovog kandidata Radetu kaže da ipak nije dovoljno jak te da bi neki nezavisni kandidati mogli proći bolje od njega.

“Zahvaljujući katastrofalnom vođenju stranke bivšeg predsjednika Peđe Grbina, teško je ocijeniti koliko su jake SDP-ove organizacije u pojedinim lokalnim sredinama i koliko se nacionalni rejting stranke pretače lokalno. SDP u Zadru ipak nema nekog vidljivijeg i poznatijeg kandidata. To je kontekst u kojem se od njih očekuje da se postavljaju stranački i organizacijski, a nisam siguran koliko su oni u tome jaki”, tumači Puhovski.

Napadnut šef zadarskog SDP-a: “To je šesti slučaj u mjesec i pol dana”

Za samog Radetu kaže da je kandidat koji ima stranačko zaleđe, ali nema širu podršku.

“Ono što mi se čini pogrešnim kod SDP-a i u Zadru i u nizu drugih mjesta jest da stalno govore kako je njihova pobjeda u Zadru ili gdje već korak ka skidanju Andreja Plenkovića s vlasti. Time zapravo relativiraju ono što je bitno na lokalnim izborima, a to je lokalni kontekst. Oni polaze od toga da je vlada nepopularna, što je zaista istina, ali kad olako prebacuju stvari s lokalne na razinu države, gubi se oštrica kritike grešaka dosadašnje lokalne uprave. A na lokalnim izborima ponajprije se radi o tome”, kazao je Puhovski.

VUKOVAR

“DP-ovo biti ili ne biti”

U Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji koalicijski su partneri s nacionalne razine, HDZ i Domovinski pokret (DP) postigli dogovor da HDZ u Vukovaru podrži DP-ovog kandidata za gradonačelnika Domagoja Bilića, dok će DP podržati HDZ-ovog kandidata za župana Ivana Bosančića. Prema stranačkoj špranci u većini gradova, SDP-ov će kandidat za gradonačelnika biti predsjednik gradske stranačke organizacije, a u Vukovaru to je široj javnosti malo poznati Kruno Raguž.

U igri je i saborski zastupnik i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček, čiju su kandidaturu podržali DOMiNO i Most.

Evo tko bi mogao zamijeniti Ivana Penavu na čelu Vukovara: Ima podršku DP-a i HDZ-a

“Više puta sam govorio da se u Vukovaru radi o DP-ovom biti ili ne biti. Ako DP ne dobije Vukovar, oni su propala stranka i neće više postojati. Slično važi za Most u Metkoviću. Dakle, ako izgube ispadaju iz igre, a ako dobiju neće ipak toliko puno dobiti jer će se postaviti pitanje omjera koliko je tko u njihovoj koaliciji s HDZ-om pridonio toj pobjedi. Pokazalo se i da je Ivan Penava, koji se zaklinjao u Vukovar, ipak bio spreman dosta brzo otići u Zagreb i ostaviti Vukovar nedovoljno poznatim ljudima. Od toga bi, po mom sudu, mogli profitirati suverenisti. Ne toliko da pobijede, nego da uđu u igru”, tumači Puhovski situaciju u Vukovaru.

Njega čudi što SDP ondje nije išao s jačim kandidatom.

“Ja to zaista ne razumijem. Dugogodišnji gradonačelnik i bivši predsjednik vukovarskog SDP-a (Željko Sabo) surađivao je s Penavom u zadnjem mandatu pa je time dosta oslabljena pozicija SDP-a od kojeg se to nije očekivalo. Oni su doista imali mogućnost da kandidiraju, recimo, Biljanu Gaća koja se unutar stranke borila za neke dobre stvari, iako ne znam bi li ona prihvatila kandidaturu. To bi pokazalo da je u Vukovaru neki novi SDP na dnevnom redu, ali izgleda da oni sami sebe još nisu stavili na dnevni red”, smatra Puhovski.

DUBROVNIK

“Franković odigrao taktički dobro, ali je u poteškoćama”

U Dubrovniku aktualni gradonačelnik, HDZ-ov Mato Franković ide po treći mandat, a ankete govore da mu je najveća konkurentkinja SDP-ova Anita Bonačić Obradović koju podržavaju i Možemo te lokalna stranka Srđ je Grad. Predizborne ankete govore da su Franković i Bonačić Obradović gotovo izjednačeni. Ni ondje ne manjka kandidata. Uz spomenutih dvoje, kandidature su najavili i Viktorija Knežević (Centar), Pero Vićan (Dubrovački demokratski sabor), Josip Mikuš (Most), Maro Kristić (nezavisni), Željko Raguž (Dustra) i Riki Milun (Domovinski pokret).

Plenković o Frankoviću i ustaškom pozdravu: “To je njegov stav, ne HDZ-a”

“Tamo je sitaucija dosta nejasna, iako Franković ima jednu prednost koja mi se sadržajno ne sviđa, ali koju je on taktički rijetko dobro odigrao. Učinio je ono što bi svaki lokalni kandidat veće stranke morao učiniti – držati se stranke, ali se u nekim točkama distancirati od nje. Kod Frankovića je to bio slučaj s pozdravom “Za dom spremni”. To mi uopće nije simpatično, ali je načelno on to dobro izveo jer su vlada i vlast nepopularni čak i kod dijela HDZ-ovih birača. To je nešto što mu daje šanse”, smatra Puhovski.

SDP-ova Bonačić Obradović opterećena je “aferom Palmotićeva” u kojoj je prozvana zbog nelegalnog iznajmljivanja kuće koja je u suvlasništvu Dubrovačkih muzeja. Puhovski kaže kako ta afera nije raščišćen problem i njeni će protivnici vjerojatno inzistirati na tome.

“Ni za stranačku strukturu SDP-a u Dubrovniku ne znamo koliko je jaka. Ali, Dubrovnik je jedan od gradova u kojima SDP i Možemo idu zajedno, što je već značajna prednost. Mislim da će i tamo biti nejasna utrka do kraja. Ako se stvar s tom aferom Bonačić Obradović ne proširi i ne produbi, onda je Franković u poteškoćama, ali nije bez šanse”, procjenjuje Puhovski.

VARAŽDIN

“Bosilj pod istragom no šanse mu nisu male”

Izbore u Varaždinu i tamošnji SDP također opterećuju istrage koje je pokrenuo USKOK. Zbog dvije je tamošnja saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora prije manje od mjesec dana ostala bez zastupničkog imuniteta i završila u istražnom zatvoru. Potom je pokrenuta i istraga protiv SDP-ovog gradonačelnika Nevena Bosilja zbog sumnje na trgovanje utjecajem, zbog uređenja stana varaždinskog Hrvatskog narodnog kazališta (HNK). Bosilj je, dakako, kandidat za još jedan mandat, a zasad ima dvije protukandidatkinje – Spomenku Kiđemet Piskač iz HDZ-a i vjerojatno Dubravku Novak iz Možemo.

Usprkos pokrenutoj istrazi protiv Bosilja, Puhovski smatra da su njegove izborne šanse i dalje dobre.

Gradonačelnik Varaždina: Nismo radili ništa protuzakonito

“Ta istraga USKOK-a protiv njega jedna je od najbesmislenijih tema koje sam ikada čuo. A tema je da ste nešto učinili protiv propisa ne da biste sebi pomogli, nego da bi došli do stana za potrebe HNK u Varaždinu. Na neki način to i je zadaća gradonačelnika. Nema nikakvih naznaka da se on obogatio ili profitirao u tome, nego je to trgovanje utjecajem bilo u onom smjeru u kojem se od gradonačelnika očekuje da koristi svoj utjecaj da ojača jednu javnu instituciju. Varaždin je najmanji grad koji ima HNK i sigurno im je ondje važno stvoriti što bolju poziciju za kazalište kako bi u tom stanu glumci ili redatelji mogli stanovati ili privremeno boraviti. Čini mi se da je dosta lako to odbiti od sebe kao neki moralni prigovor. A pravosudni proces ionako će trajati još mjesecima, ako ne i godinama. Stoga mislim da Bosiljeve šanse nisu loše”, kazao je Puhovski.

U Varaždinu, dodaje on, važna su dvojica igrača koji se drže u pozadini – bivši gradonačelnik Ivan Čehok i bivši varaždinski župan Radimir Čačić.

“Oni su na neki način sive eminencije, a zasad nije jasno kako će oni optirati u krajnjem trenutku”, dodao je Puhovski.

