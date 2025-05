U ovom mjestu izbori se ponavljaju: Razlog - višak listića?

No dogodio se zagonetni zastoj u objavi izbornih rezultata. Ta je situacija u malenoj dalmatinskoj općini izazvala niz pitanja, jer unatoč završenom glasanju, službene stranice nisu prikazivale nikakve konkretne rezultate. Na Državnom izbornom povjerenstvu (DIP-u) brojke su se od 21 sat sporadično pojavljivale i nestajale, no rubrika za Bašku Vodu ostajala je prazna sve do duboko u noć, prenosi Tportal.