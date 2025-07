U pet gradova još nisu konstituirana gradska vijeća. Tri su vrlo blizu ponovnim izborima

U Rijeci je početkom ovoga tjedna propao i drugi pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća. Ni u drugom pokušaju nije prošao izbor Roberta Kurelića za predsjednika. On je kandidat stranke Akcija mladih (AM) iz koje je i novoizabrana riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Kurelić je ostao kratak za jedan glas dobivši ih 15 od potrebnih 16. Osim jedanaest vijećnika široke koalicije koju predvodi AM, Kurelić je dobio glasove dvoje vijećnika Mosta i dvoje vijećnika Nezavisne liste Marka Filipovića. Protiv su bili vijećnici HDZ-a, Možemo! PGS-a i jedan s Filipovićeve liste, dok je četvero vijećnika SDP-a i IDS-a bilo suzdržano.