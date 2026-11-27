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U Podstrani nestala žena, policija moli građane za pomoć
Policija traga za Smiljanom Cerovšek (1952.), koja je nestala 21. studenoga u Podstrani, kada se s adrese prebivališta udaljila u nepoznatom smjeru.
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Prema podacima objavljenima u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, Smiljana Cerovšek ima sijedu kosu, smeđe oči i srednje je tjelesne građe. Hrvatska je državljanka i govori hrvatski jezik.
Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.
Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj ženi da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].
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