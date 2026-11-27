Nestali.hr

Policija traga za Smiljanom Cerovšek (1952.), koja je nestala 21. studenoga u Podstrani, kada se s adrese prebivališta udaljila u nepoznatom smjeru.

Podijeli

Oglas

Prema podacima objavljenima u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, Smiljana Cerovšek ima sijedu kosu, smeđe oči i srednje je tjelesne građe. Hrvatska je državljanka i govori hrvatski jezik.

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj ženi da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].