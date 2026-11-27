Komplicirano pitanje
Milanović odgovorio Milatoviću: Sasvim sigurno se ne radi o ucjeni. O tome će se morati ozbiljno razgovarati!
Predsjednik Zoran Milanović u petak je odbacio tvrdnju crnogorskog kolege Jakova Milatovića da hrvatsko inzistiranje na dogovoru o granici prije zatvaranja europskih pregovora „izgleda kao ucjena”, kazavši da je to „komplicirano” pitanje o kojem će se morati razgovarati.
Milatović je u srijedu iz Bruxellesa nazvao „ucjenom” hrvatsko inzistiranje na rješavanju graničnog pitanja s Crnom Gorom prije zatvaranja pregovora s EU-om. Podgorica želi da se taj proces završi do kraja godine.
Dvojica predsjednika u petak sudjeluju na sastanku Procesa Brdo Brijuni u Ohridu, a Milanović je rekao da su, kao i ranije, razgovarali i o toj temi.
„O ucjeni se ovdje sasvim sigurno ne radi, jer ovo o čemu se ovdje govori i želi sugerirati ne može imati elemente ucjene, eventualno iznude, ali ni iznude”, rekao je hrvatski predsjednik.
Naglasio je da je to pitanje komplicirano i „možda malo kasno stavljeno na dnevni red”, ali je nešto o čemu će se „morati ozbiljno razgovarati”.
U duhu sukoba Pantovčaka i Banskih dvora o ustavom određenom zajedničkom oblikovanju i provođenju vanjske politike dva brda, Milanović je rekao da ga o pitanju razgraničenja „nitko nije konzultirao, pa zašto bi to i komentirao dublje”.
Hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije je poručio da Crna Gora neće zatvoriti pregovore u poglavlju 31 - Vanjska, sigurnosna i obrambena politika, dok se ne riješi pitanje razgraničenja na kopnu.
Upozorio je da će svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska će pročitati kao teritorijalne pretenzije Crne Gore prema njoj, „eksplicitno misleći na Prevlaku”.
Milatović je pak u srijedu najavio da će Podgorica uskoro poslati Zagrebu prijedlog cjelovitog rješenja granice na kopnu i na moru, a ako ga Hrvatska ne prihvati, preostaje međunarodni sud ili arbitraža.
Plenković je rekao da arbitraža ne dolazi u obzir te da se Hrvatska čvrsto drži načela Badinterove komisije prema kojima su bivše republičke granice raspadom Jugoslavije postale državne granice. Naglasio je da Hrvatska inzistira da se to sada riješi jer privremeni režim traje već više od 20 godina.
Milanović kaže da neslaganje sa Srbijom ne mora biti prepreka normalnijim odnosima
Predsjednik Zoran Milanović u petak je rekao da je Hrvatska „više manje jedinstvena” oko Vukovara, a da neslaganje po tom pitanju sa Srbijom ne mora biti prepreka normalnijim odnosima dviju država.
Hrvatski predsjednik rekao je da je mnogo puta sudjelovao na sastancima Procesa na kojima je atmosfera „nekad znala biti neugodna”, no da je ovaj susret bio „najugodniji” dosad.
Na Ohrid je, u prvom inozemnom nastupu nekog predstavnika novih vlasti u Srbiji, stigao i Aleksandar Čupić, predsjednik parlamenta i vršitelj dužnosti predsjednika.
Komentirajući tu promjenu, Milanović je rekao da je „sama atmosfera sastanka bila drukčija zbog ljudi” te da se „razumno pristupilo nekim pitanjima koja nas možda dijele”, što je velik napredak.
Sastanak u Sjevernoj Makedoniji održao se dan nakon što je Europski parlament (EP) u Strasbourgu usvojio rezoluciju o Vukovaru u kojoj se odaje počast stradalima u tom gradu, osuđuje slavljenje ratnih zločinaca i poziva Srbiju da otvori ratne arhive kako bi pomogla u rješavanju pitanja 1725 nestalih iz Domovinskog rata.
Studentski pokret u Srbiji priopćenjem je kritizirao rezoluciju, ocijenivši da ne pridonosi objektivnom sagledavanju događaja iz skorašnje povijesti, niti izgradnji povjerenja i pomirenja naroda bivše Jugoslavije.
Milanović je rekao da se slaže s „elementima tog dokumenta” EP-a, „poludemokratske institucije nedemokratske EU-a”, iako je nešto kasnije rekao da „nije pročitao tu rezoluciju”, ali „otprilike zna što može biti u njoj”.
Predsjednik razumije da Hrvatska i Srbija „ne mogu imati isto mišljenje o tim pitanjima te ga nikad neće imati”, no da to ne smije biti prepreka normalnijim odnosima.
„Tu je naše stajalište u Hrvatskoj manje više jedinstveno, bez obzira na političke razlike”, rekao je o Vukovaru.
„To ne znači da očekujem da u Srbiji bilo tko o tim stvarima govori kako mi mislimo i kako mi to vidimo”.
Događaji u Vukovaru, a i „neke ružne stvari” koje su se dogodile ranije, bile su u „režiji iste politike” s kojom se dio Srbije obračunava i dan danas.
„Nadam se da nećete još dugo jer to opterećuje naše odnose”, rekao je novinarima iz Srbije.
Milanović je naglasio da će uvijek biti „spreman, zainteresiran i radostan” za dijalog sa Srbijom kakav je bio na Ohridu, „jer se tako može razgovarati, bez da se jedno drugome unosimo u lice”. Zaključio je da je to „početak jednog boljeg vremena”.
Predsjednik je na Ohridu bio malo pesimističniji oko Europske unije, kazavši da ona „prolazi teško vrijeme” te nema odgovore za izazove pred sobom ili su oni loši.
Unija je sjajno funkcionirala, ali ne i proteklih godina, istaknuo je Milanović, pa kazao da se EU danas pretvara u „jedno disfunkcionalno carstvo”, te da, što se njega tiče, Hrvatska u tome neće sudjelovati.
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