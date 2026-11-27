"U 15.15 sati u Koprivnici, na Križevačkoj cesti došlo je do prometne nesreće između tri osobna automobila. Od 15.30 sati promet na dionici DC 41 je u potpunosti zatvoren za sva vozila, te se odvija obilazno Reka – Starigrad – Koprivnica i obratno. Na mjestu događaja policija obavlja očevid", bilo je sve što je novinar epodravine Ivica Barać uspio doznati u koprivničkoj policiji.