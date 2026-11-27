Zatvorena cesta
Teška nesreća kod Koprivnice, ima ozlijeđenih
Nešto poslije 15 sati na državnoj cesti, na ulazu u Koprivnicu, dogodila se teška prometna nesreća. Prema prvim informacijama ima ozlijeđenih, no u kakvom su stanju zasad nije poznato.
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Nakon očevida bit će poznato i kako je došlo do ove prometne nesreće. U nesreći su, prema onome što se vidi, sudjelovala tri osobna automobila.
Policija obavlja očevid na ovom dijelu Križevačke ceste, a promet se odvija obilaznim smjerovima. Iz grada možete do Reke preko Starigrada i obrnuto.
"U 15.15 sati u Koprivnici, na Križevačkoj cesti došlo je do prometne nesreće između tri osobna automobila. Od 15.30 sati promet na dionici DC 41 je u potpunosti zatvoren za sva vozila, te se odvija obilazno Reka – Starigrad – Koprivnica i obratno. Na mjestu događaja policija obavlja očevid", bilo je sve što je novinar epodravine Ivica Barać uspio doznati u koprivničkoj policiji.
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