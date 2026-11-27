Predsjednik Crne Gore
Milatović prozvao Hrvatsku: "Zašto imate tako ucjenjivački pristup?"
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da Hrvatska uvjetovanjem europskog puta Crne Gore rješavanjem bilateralnih pitanja postupa suprotno rezoluciji koju je Hrvatski sabor usvojio 2011. godine. Upitao je zašto Zagreb ta pitanja nije postavljao kao uvjet kada je Crna Gora pristupala NATO-u i dok je Milo Đukanović bio na vlasti, poručivši da Podgorica traži jednak tretman kakav je Hrvatska imala tijekom pristupanja Europskoj uniji.
Milatović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka na vrhu čelnika procesa Brdo-Brijuni u Ohridu, kazao da Crna Gora ostaje predana regionalnoj suradnji i završetku pristupnih pregovora s EU-om do kraja godine.
Podsjetio je da je Hrvatski sabor 2011. godine usvojio rezoluciju kojom se Hrvatska obvezala da otvorena bilateralna pitanja neće koristiti za usporavanje europskih integracija susjednih država.
"Hrvatski sabor je 2011. godine usvojio rezoluciju prema kojoj Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za usporavanje europskih integracija zemalja u okruženju. Ovo što se trenutačno događa u suprotnosti je s rezolucijom koju je Hrvatski sabor usvojio uoči punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji", kazao je Milatović.
Istaknuo je da Crna Gora razgovorima s hrvatskom stranom pristupa otvoreno i konstruktivno, navodeći da je Vlada današnjom odlukom izašla ususret još jednom od osam hrvatskih zahtjeva, čime su, prema njegovim riječima, riješena tri otvorena pitanja.
"Tražimo jednak, pošten tretman kakav je Hrvatska imala prilikom ulaska u Europsku uniju. Mislim da bi to tražila svaka druga zemlja u ovom procesu. Crna Gora ostaje predana razgovorima i još jednom pozivamo Hrvatsku da se vrati stavu koji je Hrvatski sabor zauzeo 2011. godine", poručio je predsjednik.
Ako nema dogovora, pitanje granice treba riješiti pred međunarodnim sudom
Govoreći o pitanju razgraničenja, Milatović je ponovio da Crna Gora smatra da se granica s Hrvatskom mora promatrati kao cjelovito pitanje koje obuhvaća kopno i more.
Najavio je da će Vlada uskoro predstaviti prijedlog za njegovo rješavanje.
"Ako se ne možemo bilateralno dogovoriti, smatram da je civilizirano postupiti onako kako se takva pitanja rješavaju diljem svijeta i spor iznijeti pred međunarodnu arbitražu ili međunarodni sud. Ako netko u Hrvatskoj dovodi u pitanje stručnost međunarodnog suda ili arbitraže za odlučivanje o takvim pitanjima, mislim da time dovodi u pitanje i samo međunarodno pravo", istaknuo je Milatović.
Podsjetio je da je Hrvatska postala članica EU-a unatoč neriješenom graničnom pitanju sa Slovenijom, kao i da poslije nije priznala ishod međunarodne arbitraže.
"Zašto onda Hrvatska ima tako ucjenjivački pristup prema Crnoj Gori? Ako su argumenti Crne Gore toliko slabi, Hrvatska će vrlo lako dobiti spor pred međunarodnim sudom ili međunarodnom arbitražom", kazao je Milatović.
Naglasio je da Crna Gora nema pretenzija prema hrvatskom teritoriju, ali da ima pravo zastupati svoje stavove o razgraničenju.
"Crna Gora ne polaže pravo ni na milimetar hrvatskog teritorija. Istodobno, imamo svoje stavove. Ako se ne možemo složiti oko toga kuda točno prolazi granica na kopnu i na moru, želimo da o tome odluči nepristrana strana, bilo međunarodni sud ili međunarodna arbitraža", poručio je predsjednik.
Zašto se pitanja nisu otvarala tijekom pristupanja NATO-u?
Milatović je upozorio da su otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske postojala i tijekom pristupanja Crne Gore NATO-u, ali da tada nisu postavljana na isti način. Podsjetio je da je Hrvatska i u tom razdoblju imala istog premijera i istu Vladu.
"Što se od tada promijenilo? Sada se od dvojice mladih crnogorskih političara, koji ni na koji način nisu povezani s onim ružnim devedesetim godinama, kada su patile i Hrvatska i Crna Gora, traži da sve to riješe tijekom svojih mandata", kazao je Milatović.
Osvrnuo se i na ulogu nekadašnjeg crnogorskog vodstva tijekom ratnih događanja devedesetih godina.
"Imao sam pet godina kada je rat počeo. Stidim se onoga što je tadašnja vlast Crne Gore činila Dubrovniku. Sram me je zbog toga. To sam više puta rekao i kada sam bio u Dubrovniku. Meni je to neshvatljivo", istaknuo je Milatović.
Prema njegovim riječima, bilateralna pitanja nisu na isti način postavljana ni u vrijeme kada je Milo Đukanović bio na čelu države, dok se danas od njega i premijera Milojka Spajića očekuje da riješe sva otvorena pitanja do posljednjeg detalja.
Spor s Hrvatskom važan i za vjerodostojnost proširenja EU-a
Predsjednik je ocijenio da način rješavanja otvorenih pitanja između Podgorice i Zagreba može imati posljedice i za druge države koje teže članstvu u Europskoj uniji.
"Ovdje je, osim članstva Crne Gore, riječ i o vjerodostojnosti politike proširenja Europske unije. Proces Brdo-Brijuni nastao je kako bi Hrvatska i Slovenija pomogle ostalim zemljama zapadnog Balkana na njihovu europskom putu, a ne da nas koče. Zašto Hrvatska sada, s pozicije jačeg, otežava taj put Crnoj Gori?", upitao je Milatović.
Naglasio je da Crna Gora i dalje želi dobre odnose s Hrvatskom i da vjeruje da postoji prostor za dogovor.
"Koga ćemo sutra, kada uđemo u Europsku uniju, imati bližeg od Hrvatske ili Slovenije? A koga će Hrvati imati bližeg od Crnogoraca kada Crna Gora uđe u Europsku uniju? Upravo je to bit procesa Brdo-Brijuni. Crnoj Gori jako je stalo do toga da iz ovoga svi izađemo kao pobjednici", poručio je predsjednik.
Novo poglavlje u odnosima sa Srbijom
Milatović se osvrnuo i na sastanak s predsjednikom Narodne skupštine i vršiteljem dužnosti predsjednika Srbije Aleksandrom Čupićem, ocijenivši da promjene na političkoj sceni Srbije predstavljaju priliku za unapređenje odnosa dviju država.
"Nedavno sam rekao da želimo da naši odnosi budu poput odnosa Češke i Slovačke. Mislim da to naši građani najviše zaslužuju. U prošlosti su ti odnosi često bili napeti, sasvim nepotrebno. Crna Gora uvijek pruža ruku prijateljstva i suradnje. Moj je dojam iz današnjeg razgovora da će ubuduće takav pristup imati i službeni Beograd", kazao je Milatović.
Govoreći o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, istaknuo je da bi uspjeh Crne Gore u pristupnim pregovorima mogao biti poticaj i drugim državama kandidatkinjama.
"Upravo o uspjehu Crne Gore ovisi s koliko će odlučnosti druge zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu, u predstojećem razdoblju pristupiti europskim integracijama", poručio je predsjednik.
Zaključio je da će način na koji se riješe otvorena pitanja Crne Gore i Hrvatske predstavljati važan pokazatelj i za ostale države koje imaju bilateralne sporove s članicama EU-a.
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