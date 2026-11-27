"Ako se ne možemo bilateralno dogovoriti, smatram da je civilizirano postupiti onako kako se takva pitanja rješavaju diljem svijeta i spor iznijeti pred međunarodnu arbitražu ili međunarodni sud. Ako netko u Hrvatskoj dovodi u pitanje stručnost međunarodnog suda ili arbitraže za odlučivanje o takvim pitanjima, mislim da time dovodi u pitanje i samo međunarodno pravo", istaknuo je Milatović.