Sanjin Strukic/PIXSELL

Klizište na zagrebačkom Bijeniku aktiviralo se prije nekoliko dana i proširilo na više od 30 metara, zbog čega je dio stanara okolnih kuća morao napustiti svoje domove, a Grad Zagreb izvijestio je kako je riječ o starom klizištu na privatnim parcelama, za čije su održavanje i zaštitu prvenstveno odgovorni vlasnici zemljišta.

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Građevinska inspekcija Državnog inspektorata zbog opasnosti od klizišta na zagrebačkom Bijeniku označila je četiri građevine opasnima i zabranila njihovo korištenje, nakon što je prvu dojavu o potencijalnom klizištu na toj lokaciji zaprimila u srijedu, 25. studenoga.

Inspekcija je nakon dojave Centra 112 obavila očevid te 26. studenoga opasnima označila tri građevine, a dan poslije još jednu. Na objekte su postavljeni službeni znakovi "OPASNA GRAĐEVINA", uz zabranu njihova korištenja.

Postupanje inspekcije utemeljeno je na stručnom mišljenju tvrtke Geokon, izrađenom za Grad Zagreb nakon obilaska klizišta i objekata na adresama Bijenik 16 i 16a te područja do Bijenika 10, navodi Državni inspektorat.

Inspektorat je naveo da je prema dostupnim evidencijama za građevinu na adresi Bijenik 16 nadležni gradski ured izdao rješenje o izvedenom stanju.

Za objekt na adresi Bijenik 16a izdani su građevinska dozvola i uvjerenje za uporabu, dok je za građevinu na Bijeniku 14 utvrđeno da je izgrađena prije 1968. godine. Za objekt na adresi Bijenik 18 izdano je uvjerenje za uporabu.

Inspekcija je postupala i u vezi s ugroženim građevinama u Ulici Podfuščak.

Nakon što je danas zaprimila stručno mišljenje tvrtke Geotehnički studio, koja je ocijenila ugroženost građevina i sigurnost, inspekcija je poduzela mjere iz svoje nadležnosti. Na temelju te procjene još je jedna građevina označena opasnom i zabranjeno je njezino korištenje.

Državni inspektorat navodi da se postupanje nastavlja u suradnji s nadležnim institucijama te će javnost obavještavati o daljnjim aktivnostima.

Klizište na zagrebačkom Bijeniku aktiviralo se prije nekoliko dana i proširilo na više od 30 metara, zbog čega su stanovnici dijela okolnih kuća i zgrada morali napustiti svoje domove.

Grad Zagreb ranije je izvijestio da je riječ o starom klizištu na privatnim parcelama te da su za održavanje zemljišta, sustava odvodnje i poduzimanje zaštitnih mjera prvenstveno odgovorni njihovi vlasnici.

Grad je pritom odbacio tvrdnje da je lanjsko puknuće gradske vodovodne cijevi utjecalo na statiku teško oštećene kuće, navodeći da objekt nije propisno građen s obzirom na lokaciju evidentiranog klizišta.

Iz Grada su najavili i da će stručnjaci procijeniti uzroke klizanja tla, rizik od njegova širenja te sigurnost okolnih objekata.