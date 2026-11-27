PU splitsko-dalmatinska
Prepoznajete li ovu djevojku? Traži je policija
Na području Splita u trgovini na adresi Put Brodarice 6 u protekle dvije godine, počinjeno je najmanje osam kaznenih djela „Krađa“, opisana u članku 228. stavak 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, na štetu pravne osobe.
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Na fotografijama se nalazi ženska osoba za koju se osnovano sumnja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima, poručili su iz splitske policije i pozvali građane da pomognu u potrazi.
Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192, dodaje se.
Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected]
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