VERNE I PONY.AI
VIDEO / Pogledajte kako po Zagrebu vozi Rimčev robotaksi bez vozača
Verne i Pony.ai započeli su potpuno autonomne testne vožnje robotaksijem u Zagrebu, bez sigurnosnog operatora u vozilu, a vožnje se odvijaju na javnim prometnicama, na ruti ukupne dužine od 22 kilometra, koja povezuje sjedište tvrtke Verne u zagrebačkoj poslovnoj zoni Buzin s Međunarodnom zračnom lukom Franjo Tuđman, priopćili su iz Vernea.
Pony.ai tvrtka je koja razvija komercijalno održiv poslovni model za serijsku proizvodnju i primjenu autonomnih vozila u različitim oblicima prijevoza. Područje na kojem se vozi potpuno autonomno dodatno će se širiti tijekom sljedećih mjeseci, s ciljem obuhvaćanja cijelog operativnog područja na kojem je Verne trenutačno dostupan u Zagrebu, navodi se u priopćenju.
Iz Rimčevog Vernea kažu i da je s potpuno autonomnim testnim vožnjama robotaksijem na javnim cestama, bez sigurnosnog operatora u vozilu, Zagreb predvodnik među gradovima u Europi. Nova faza, navodi se u priopćenju, započinje pet mjeseci nakon što su Pony.ai, Verne i Uber najavili partnerstvo za pokretanje prve komercijalne robotaksi usluge u Europi. U okviru partnerstva, Pony.ai osigurava tehnologiju autonomne vožnje, Verne vodi operativni dio usluge, a Uber korisnicima omogućuje pristup usluzi putem svoje platforme.
Vožnje još nisu komercijalne
Testne vožnje bez operatora u vozilu još nisu komercijalne te u ovoj fazi neće biti dostupne putem Verne ili Uber aplikacije. Vozila su opremljena Pony.ai sustavom autonomne vožnje. Tijekom testnih vožnji Verneovi operatori intervencije na daljinu nadziru vozilo, ali njime ne upravljaju. Sustav autonomne vožnje samostalno donosi sve odluke tijekom vožnje i upravlja vozilom.
Robotaksi uz Pony.ai sustav koristi senzore koji prate okolinu vozila u svih 360 stupnjeva, a ključni sustavi imaju više redundantnih sigurnosnih razina kako bi vozilo nastavilo sigurno funkcionirati i u slučaju kvara pojedinog sustava.
Potpuno autonomna vožnja odvijat će se na vrlo prometnoj ruti između poslovne zone u Buzinu i zagrebačke zračne luke, što je, kako se ističe, dobra podloga za buduću komercijalnu uslugu mobilnosti bez sigurnosnog operatora u vozilu na širem gradskom području. U vozilu koje se koristi u ovoj fazi uklonjeno je prednje suvozačko sjedalo. Time je, smatraju u tvrtki Verne, stvoren otvoreniji prostor u kabini, dodatni prostor za prtljagu i prostor za veliki zaslon. Središnja konzola između stražnjih sjedala uključuje zaslon osjetljiv na dodir za upravljanje vožnjom i funkcijama kabine.
Tvrtke, ističe se, zajedno unapređuju tehnologiju i operativne procedure potrebne za buduće komercijalno uvođenje potpuno autonomne usluge.
Verneovi robotaksiji od travnja prešli više od 200.000 km
Inače, Verneova robotaksi usluga u Zagrebu, prva komercijalna robotaksi usluga u Europi, u funkciji je od travnja ove godine. U sklopu usluge Verne vozila su dosad prešla više od 200.000 autonomnih kilometara u nekoliko tisuća vožnji s korisnicima.
Potpuno autonomne testne vožnje predstavljaju novi korak prema komercijalnoj usluzi bez sigurnosnog operatora, smatraju u hrvatskoj kompaniji. Vožnje se provode u skladu s važećim hrvatskim propisima i potrebnim odobrenjima za testiranje autonomnih vozila na javnim cestama.
Glavni izvršni direktor Vernea Marko Pejković istaknuo je da tvrtka ide korak dalje - od autonomne vožnje sa sigurnosnim operatorom u vozilu prema potpuno autonomnim vožnjama.
"Ovo je važna prekretnica na putu širenja autonomne mobilnosti u Europi i nešto što ovdje dosad nije ostvareno. Istodobno predstavljamo potpuno novu viziju interijera vozila, osmišljenu ne kao koncept za daleku budućnost, nego kao rješenje koje funkcionira u stvarnoj usluzi. Omogućit će ljudima da vrijeme tijekom vožnje iskoriste produktivnije, ugodnije i opuštenije“, naveo je Pejković.
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