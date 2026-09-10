VIDEO / Pogledajte kako po Zagrebu vozi Rimčev robotaksi bez vozača

Potpuno autonomna vožnja odvijat će se na vrlo prometnoj ruti između poslovne zone u Buzinu i zagrebačke zračne luke, što je, kako se ističe, dobra podloga za buduću komercijalnu uslugu mobilnosti bez sigurnosnog operatora u vozilu na širem gradskom području. U vozilu koje se koristi u ovoj fazi uklonjeno je prednje suvozačko sjedalo. Time je, smatraju u tvrtki Verne, stvoren otvoreniji prostor u kabini, dodatni prostor za prtljagu i prostor za veliki zaslon. Središnja konzola između stražnjih sjedala uključuje zaslon osjetljiv na dodir za upravljanje vožnjom i funkcijama kabine.