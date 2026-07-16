U Slavoniji pronađeni ljudski posmrtni ostaci. Ministarstvo: Kosti su starije od sto godina

S obzirom na nedavne medijske objave i novinske članke koji spekuliraju o podrijetlu i okolnostima pronalaska ljudskih posmrtnih ostataka u šumi kod naselja Ježevik, na području Općine Bukovlje, Ministarstvo u četvrtak u priopćenju "s ciljem točnog i objektivnog informiranja javnosti" navodi da su odmah po zaprimljenom saznanju, njihovi djelatnici u suradnji s Policijskom upravom Brodsko-posavske obišli su lokaciju te proveli preliminarni forenzičko-antropološki pregled pronađenih kostiju.