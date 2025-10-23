FOTO / U zagrebačkom kvartu viđena zmija: "Javite ako ju ugledate"

"Jučer smo dobili dojavu da je na području Trešnjevke viđena zmija, a prema dostavljenim fotografijama radi se o mladom četveroprugom kravosasu (Elaphe quatuorlineata)", napisali su na Facebooku iz Udruge Hyla.
"Zadnji put je viđena na križanju Nove ceste, Drenovačke ulice i Gagarinovog prolaza.
Kravosasi su mirne i bezopasne zmije i nema razloga za zabrinutost. Ova mlada jedinka je vjerojatno slučajno završila u Zagrebu, ušavši nekome u auto na moru, jer ovo su zmije vezane uz naš mediteranski pojas.
Pošto se radi o strogo zaštićenoj vrsti, pozivamo građane da nam dojave ukoliko je i danas ugledaju, kako bismo je mogli pravilno zbrinuti. Hvala svima!", dodaju.
