U zagrebačku školu stigla dojava o bombi, roditelji ogorčeni: "Jesu li nam djeca u zatvoru?"

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Roditelji učenika Osnovne škole Jelkovec u Sesvetama uznemireni su nakon što su doznali da je u petak zaprimljena dojava o postavljanju eksplozivne naprave u školi, a da djeca pritom nisu evakuirana niti su roditelji o cijeloj situaciji pravodobno obaviješteni.

Podijeli

Oglas

Prema informacijama koje su roditelji dobili tek naknadno, policija je dojavu zaprimila prije početka nultog sata poslijepodnevne smjene, piše Dnevnik.hr.

O svemu se roditeljima tek naknadno obratila ravnateljica škole, koja je u poruci navela da je policija, u dogovoru sa školom, obavila pregled prostorija bez evakuacije učenika i "bez izazivanja panike".

"U dogovoru s policijom, policijski službenici su bez evakuacije, bez izazivanja panike, pregledali prostorije škole. Nastava se odvijala normalno. Velik broj učenika u to vrijeme više nije bio u školi tako da je pregled škole već samim time bio olakšan", navela je ravnateljica Ljiljana Lepan Babić.

Poručila je i da se nada kako "škola više neće biti izložena ovakvom ili sličnom uznemiravanju učenika, roditelja i djelatnika škole te šire javnosti".

Međutim, dio roditelja uznemiren je zbog načina postupanja, a pojedini pozivaju na odgovornost uprave škole.

"Kakav je to pregled policije bez ikakve obavijesti? Jesu li nam djeca u zatvoru?", jedna je od poruka u roditeljskim grupama.

U ovoj školi bila je dojava o bombi i 21. studenog, no tada su učenici i osoblje evakuirani dok pregled nije završen.