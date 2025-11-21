Oglas

U ZAGREBU

Dojava o bombi u zagrebačkom gradskom poglavarstvu bila je lažna

author
Hina
|
21. stu. 2025. 16:03
Gradska uprava
Sanjin Strukic/PIXSELL

U zagrebačkoj Gradskoj upravi završio je detaljni protueksplozijski pregled zgrade vezan za prethodnu dojavu o postavljenoj bombi, te policija nije pronašla nikakve eksplozivne naprave, rekla je Hini u petak poslijepodne glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Oglas

Prema riječima glasnogovornice Živalj, policija je danas nešto prije 11 sati primila dojavu o postavljenoj bombi u zagrebačkoj Gradskoj upravi te je o svemu obavijestila Gradsku upravu.

Zbog dojave o postavljenoj bombi evakuirani su zaposlenici i ostale osobe koje su se nalazile u zgradi. 

Neslužbeno se doznaje da je Policijska uprava zagrebačka na mjesto događaja odmah uputila policijske službenike kako bi poduzeli mjere i radnje radi zaštite sigurnosti građana. 

Ubrzo je cijeli prostor Gradske uprave bio ispražnjen te je obavljen detaljni protueksplozijski pregled zgrade nakon kojeg se pokazalo da je dojava o bombi bila lažna.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bomba dojava o bombi gradska uprava zagrebačka gradska uprava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ