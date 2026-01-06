FOTO / U Zagrebu na terenu 245 ekipa, brenerom odmrzavali tračnice: "Sve ceste su prohodne"

"Stanje je zaista dosta zahtjevno, već dugo se ovakav snijeg nije dogodio u Zagrebu, ali svih 245 ekipa je i dalje na terenu i sve ceste su prohodne. Nisu crne i očišćene do kraja, ali vjerujem da će tijekom noći i jutra barem one glavne ceste i pristupne ceste hitnim službama takve biti", poručuje Špehar na kraju i drugog dana snježnih padalina.