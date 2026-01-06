Tramvaj iskliznuo s tračnica u Zagrebu: Zbog snijega ne prometuju neke linije

Zbog snijega trenutno ne prometuju linije 127, 130, 135, 138, 201, 203 i 227. Linija 126 vozi skraćeno do starog okretišta, a linija 164 do okretišta Izvor, kod podvožnjaka. Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca.
Do zastoja je došlo i na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća postolja tramvaja na liniji 2. Zbog toga je linija 2 preusmjerena na Zapadni kolodvor, dok linije 6 i 11 prometuju obilazno preko Frankopanske, Jukićeve i Ulice Republike Austrije na Ilicu, odakle se vraćaju na svoje trase preko Trga bana Jelačića.
Od 18 sati ponovno je uspostavljena linija 140, no ne prometuje do Hunjke.
