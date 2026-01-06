Oglas

PRIOPĆENJE ZET-A

Tramvaj iskliznuo s tračnica u Zagrebu: Zbog snijega ne prometuju neke linije

N1 Info
06. sij. 2026. 20:16
ZET
Davor Puklavec / PIXSELL / Ilustracija

Zbog snijega trenutno ne prometuju linije 127, 130, 135, 138, 201, 203 i 227. Linija 126 vozi skraćeno do starog okretišta, a linija 164 do okretišta Izvor, kod podvožnjaka. Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca.

Zbog automobila koji je zaustavljen na pruzi došlo je do prekida tramvajskog prometa na Ksaverskoj cesti u smjeru Mihaljevca. Na teren su pozvani policija i vučna služba, javlja ZET, a prenosi Index.

Do zastoja je došlo i na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća postolja tramvaja na liniji 2. Zbog toga je linija 2 preusmjerena na Zapadni kolodvor, dok linije 6 i 11 prometuju obilazno preko Frankopanske, Jukićeve i Ulice Republike Austrije na Ilicu, odakle se vraćaju na svoje trase preko Trga bana Jelačića.

Od 18 sati ponovno je uspostavljena linija 140, no ne prometuje do Hunjke.

Teme
ZET snijeg tramvaj zagreb

