Tramvaj iskliznuo s tračnica u Zagrebu: Zbog snijega ne prometuju neke linije

Do zastoja je došlo i na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća postolja tramvaja na liniji 2. Zbog toga je linija 2 preusmjerena na Zapadni kolodvor, dok linije 6 i 11 prometuju obilazno preko Frankopanske, Jukićeve i Ulice Republike Austrije na Ilicu, odakle se vraćaju na svoje trase preko Trga bana Jelačića.