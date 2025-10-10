Tomašević: Nije točno da je Ivandić prva profesionalna potpredsjednica Skupštine

"U 2001. godini predviđena je mogućnost da jedan potpredsjednik Gradske skupštine bude profesionalan i do sada je to bio slučaj u četiri mandata, dakle 16 godina. U dva mandata to nije bilo tako, a od tih osam godina četiri smo mi na vlasti. Većinu vremena, otkako postoji ta mogućnost, Grad Zagreb imao je profesionalnog potpredsjednika ili potpredsjednicu", rekao je Tomašević.