Učenici i nastavnici sigurno spušteni sa Sljemena, pomoću teške mehanizacije i brojnih gradskih službi

Danas oko 14.30 sati svih 150 učenika i njihovih nastavnika iz Zagreba i drugih djelova Hrvatske sigurno je spušteno sa Sljemena, u konvoju 15 tehničkih i putničkih vozila Zagrebačkih cesta i ZET-a uz koordinaciju ureda i ustanova Grada Zagreba.
Učenici su, podsjetimo, posljednja dva dana "zapeli" na Sljemenu jer je vrh Medvednice pogodilo snježno nevrijeme s olujnim udarima vjetra. U konvoju kojim su spušteni učenici sa Sljemena bio je i gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.
GradZagreb je u službenoj objavi na društvenim mrežama istaknuo da se trebao probiti put po Sljemenskoj cesti kako bi se omogućilo spuštanje učenika sa Sljemena. PO cesti su bila brojna srušena stabla i velika količina snijega.
Operacija probijanja puta od Blizneca do Sljemena je trajala 20 sati i u njoj je sudjelovalo 11 vozila i strojeva te vatrogasci DVD-a Gračani i radnici Zagrebačkih cesta.
Učenici i njihovi nastavnici boravili su na Sljemenu od početka tjedna u školi u prirodi te na državnom natjecanju iz ekonomije. Radi se o 80-ak učenika OŠ Rudeš i 20-ak učenika Prve katoličke osnovne škole u Zagrebu, kao i o 50-ak učenika iz 20-ak srednjih škola širom Hrvatske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
