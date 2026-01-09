Udruga Politiscope upozorava: Idete na Svjetsko prvenstvo u SAD? Možda će vas tražiti i mamin broj telefona

U taj krug zemalja spada i Hrvatska, sa druge 42 razvijene zemlje na svijetu koje mogu bez vize posjetiti SAD. Ova mjera, to usklađenje će u bliskoj budućnosti najviše pogoditi europske navijače koji idu na svjetsko nogometno prvenstvo – ustvrdio je u programu N1 Duje Prkut iz Udruge Politiscope. Pojasnio je kako će izgledati procedura odobrenja ulaska u SAD, prođe li prijedlog koji guraju određeni američki kongresnici.