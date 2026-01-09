Duje Prkut
Udruga Politiscope upozorava: Idete na Svjetsko prvenstvo u SAD? Možda će vas tražiti i mamin broj telefona
Svjetski poredak pred našim se očima mijenja: desetljeća poretka suradnje, multilateralizma i mira, očito zamjenjuje načelo “tko jači, tlači”. Jasno je kako su u takvom svjetskom poretku na udaru osobna ljudska prava i slobode, pa i pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka.
Oglas
Udruga Politiscope upozorila je na moguće širenje opsega osobnih podataka koje, tvrde iz udruge, priprema administracija Sjedinjenih Američkih Država pred početak Svjetskog prvenstva u nogometu koje se u 2026.godini održava u toj zemlji.
U zbog tog velikog broja mogućih navijača koji će putovati iz Europe sada želimo skrenuti pažnju na ovu informaciju jer nije bila prenesena u hrvatskim medijima. Dakle, radi se o usklađivanju postupka prikupljanja podataka u procesu odobravanja vize koji je prije nekih pola godine znatno proširen, s opsegom osobnih podataka koji se prikuplja pri postupku za odobrenje ulaska u zemlju bez vize.
U taj krug zemalja spada i Hrvatska, sa druge 42 razvijene zemlje na svijetu koje mogu bez vize posjetiti SAD. Ova mjera, to usklađenje će u bliskoj budućnosti najviše pogoditi europske navijače koji idu na svjetsko nogometno prvenstvo – ustvrdio je u programu N1 Duje Prkut iz Udruge Politiscope. Pojasnio je kako će izgledati procedura odobrenja ulaska u SAD, prođe li prijedlog koji guraju određeni američki kongresnici.
Ono što je sada javni prijedlog i što će vrlo vjerojatno biti usvojeno je da se počinje s prikupljanjem veće količine osobnih podataka. Dakle, primjer, očekuje se prikupljanje i skena prsta, skena oka, skena lica. Osim toga, vrlo detaljne informacije o članovima obitelji, dakle ime, prezime, mjesto rođenja, mjesto prebivališta, broj mobitela i to za roditelje, djecu, braću i sestre, supružnike i partnere – tvrdi Prkut.
Prođe li prijedlog podaci velikog broja osoba završit će u američkom sustavu, čak I bez znanja I dozvole osoba čiji rođaci, primjerice, putuju turistički u SAD. Prkut upozorava kako carinski službenici američke granične kontrole imaju širok niz ovlasti I diskrecijsko pravo odlučiti o ulasku osobe u SAD, pa se već događalo – tvrdi – da osobe s važećom dozvolom ulaska budu vraćene s granice zbog nečeg što su objavile ili lajkale na društvenim mrežama.
Cijeli razgovor s Dujom Prkutom, pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas