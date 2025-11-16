U SAD-u sad svi znaju da je Trump u većini Epsteinovih prepiski, a on - tuži demokrate

Predsjednik Donald Trump naložio je ministrici pravosuđa Pam Bondi i FBI-ju da istraže povezanost Jeffreya Epsteina s istaknutim demokratima — potez koji mnogi vide kao pokušaj da skrene pažnju sa svojih vlastitih veza s Epsteinom.
Već angažiran i savezni tužitelj
Trump je na društvenim mrežama prozvao Billa Clintona, milijardera Reida Hoffmana, bivšeg predsjednika Harvard Universityja Larryja Summersa i banku JPMorgan Chase, iako nijedan od njih nije optužen za kazneno djelo.
Bondi je odmah angažirala saveznog tužitelja iz Manhattana Jaya Claytona da vodi istragu. No istraga bi mogla biti ograničena, jer je administracija ranije otpustila jedinu preostalu tužiteljicu koja je radila na Epsteinovu slučaju — Maurene Comey, kćer bivšeg direktora FBI-ja. Comey sada tuži administraciju zbog otkaza.
Trump ignores reporter questions - including on Epstein- on his way out of the White House, heading to Mar-A-Lago for the weekend pic.twitter.com/ku35OxDu6f— Selina Wang (@selinawangtv) November 14, 2025
Ovaj tjedan dodatno je zakomplicirala e-mail prepiska koju su objavili demokrati, a u kojoj Epstein tvrdi da je Trump “znao za djevojke”, bez dodatnih dokaza. Trump to poriče i ne postoje dokazi da je sudjelovao u Epsteinovu kriminalu. Epstein je počinio samoubojstvo 2019. u pritvoru, čekajući suđenje za trgovinu maloljetnicama, podsjeća POLITICO.
Pristisak raste
Istovremeno, u Kongresu raste pritisak da se objave svi Epsteinovi dokumenti — i republikanci i demokrati okupljaju potporu za glasanje o objavi.
Democrat @RepMoulton wants everyone involved in the Epstein files to be held accountable, no matter their party.— POLITICO (@politico) November 15, 2025
"I'm not going to sit here and protect the establishment," he tells our @dashaburns on #theconversation, episode out now: https://t.co/VGmxUd19Xu pic.twitter.com/4qLUfaDSha
Trump nastavlja tvrditi da je Epstein “problem demokrata”, dok kritičari upozoravaju da predsjedničko naređivanje istraga narušava neovisnost pravosuđa. JPMorgan Chase, koji je godinama imao poslovni odnos s Epsteinom, ističe da nisu znali za njegove zločine te su prestali raditi s njim 2013.
Hoffman je odbacio optužbe i pozvao na objavu svih dokumenata, dok neki republikanci upozoravaju da predsjednik ne bi trebao izravno utjecati na pravosudne istrage.
