U SAD-u sad svi znaju da je Trump u većini Epsteinovih prepiski, a on - tuži demokrate

Ovaj tjedan dodatno je zakomplicirala e-mail prepiska koju su objavili demokrati, a u kojoj Epstein tvrdi da je Trump “znao za djevojke”, bez dodatnih dokaza. Trump to poriče i ne postoje dokazi da je sudjelovao u Epsteinovu kriminalu. Epstein je počinio samoubojstvo 2019. u pritvoru, čekajući suđenje za trgovinu maloljetnicama, podsjeća POLITICO.