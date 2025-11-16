Oglas

angažiran savezni tužitelj

U SAD-u sad svi znaju da je Trump u većini Epsteinovih prepiski, a on - tuži demokrate

N1 Info
16. stu. 2025. 08:30
Donald Trump, Pam Bondi
Predsjednik Donald Trump naložio je ministrici pravosuđa Pam Bondi i FBI-ju da istraže povezanost Jeffreya Epsteina s istaknutim demokratima — potez koji mnogi vide kao pokušaj da skrene pažnju sa svojih vlastitih veza s Epsteinom.

Trump je na društvenim mrežama prozvao Billa Clintona, milijardera Reida Hoffmana, bivšeg predsjednika Harvard Universityja Larryja Summersa i banku JPMorgan Chase, iako nijedan od njih nije optužen za kazneno djelo.

Bondi je odmah angažirala saveznog tužitelja iz Manhattana Jaya Claytona da vodi istragu. No istraga bi mogla biti ograničena, jer je administracija ranije otpustila jedinu preostalu tužiteljicu koja je radila na Epsteinovu slučaju — Maurene Comey, kćer bivšeg direktora FBI-ja. Comey sada tuži administraciju zbog otkaza.

Ovaj tjedan dodatno je zakomplicirala e-mail prepiska koju su objavili demokrati, a u kojoj Epstein tvrdi da je Trump “znao za djevojke”, bez dodatnih dokaza. Trump to poriče i ne postoje dokazi da je sudjelovao u Epsteinovu kriminalu. Epstein je počinio samoubojstvo 2019. u pritvoru, čekajući suđenje za trgovinu maloljetnicama, podsjeća POLITICO.


Pristisak raste

Istovremeno, u Kongresu raste pritisak da se objave svi Epsteinovi dokumenti — i republikanci i demokrati okupljaju potporu za glasanje o objavi.

Trump nastavlja tvrditi da je Epstein “problem demokrata”, dok kritičari upozoravaju da predsjedničko naređivanje istraga narušava neovisnost pravosuđa. JPMorgan Chase, koji je godinama imao poslovni odnos s Epsteinom, ističe da nisu znali za njegove zločine te su prestali raditi s njim 2013.

Hoffman je odbacio optužbe i pozvao na objavu svih dokumenata, dok neki republikanci upozoravaju da predsjednik ne bi trebao izravno utjecati na pravosudne istrage.

donald trump epstein dosjei jeffrey epstein pam bondi pedofilija

