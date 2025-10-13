Liste čekanja pogoduju dugom izostanku s posla: Rekorder proveo na bolovanju gotovo pet i pol tisuća dana

Prema podacima HZZO-a, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je porast dnevnog broja radnika na bolovanju u visini od 10,7 posto. No, taj je porast, kad je o dugotrajnim bolovanjima riječ, još i veći te prelazi 20 posto. Svakog mjeseca HZZO za ova bolovanja iz svog budžeta izdvaja 20 milijuna eura. Najčešći su uzrok tako dugih bolovanja mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja, onkološke bolesti, te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva, što znači različite križobolje i drugi problemi s kralježnicom i zglobovima. Zanimljiv je podatak o trajanju najduljeg bolovanja koji su u zadnjih 10 godina zabilježili u HZZO-u: jedan je osiguranik na bolovanju proveo čak 5.431 dan, ili punih 14,8 godina!