Sabina Glasovac: Piletić odlazi, a nepravda ostaje

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac poručila je u utorak da ministar Marin Piletić odlazi prekasno te da iza sebe ostavlja kaos i hrpu problema u sustavu socijalne skrbi koje, smatra, ni novi ministar neće riješiti jer ne dolazi iz sustava i nema rješenja.
„Ministar Marin Piletić odlazi prekasno, puno štete je napravljeno u sustavu socijalne skrbi, a cijenu njegovih postupaka sve ovo vrijeme plaćale su najranjivije skupine u društvu, prije svega, osobe s invaliditetom”, ocijenila je SDP-ovka.
Premijer Andrej Plenković kaže da ministar odlazi zato što je iscrpljen, dakle, ministar ne odlazi zbog 100 tisuća ljudi koji još uvijek čekaju na svoje rješenje na pravo na inkluzivni dodatak, ministar ne odlazi zbog 15 tisuća preminulih koji nisu dočekali rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar ne odlazi zato što mu je Ustavni sud rekao da je Zakon o osobnoj asistenciji diskriminirao osobe s invaliditetom, ministar ne odlazi zbog potpuno pogrešne i promašene reorganizacije sustava socijalne skrbi, upozorila je.
Sve to, dodala je, Plenkoviću nije bitno jer je on politički pokrivao tu nesposobnost koju su plaćale najranjivije skupine društva, odlazi zato što je iscrpljen i gdje odlazi, odlazi u Hrvatski sabor koji se percipira kao nekakav godišnji odmor.
HDZ one koji izgube na lokalnim izborima obešteti
„To što ministar odlazi ne znači da iza sebe ne ostavlja kaos. Piletić odlazi, a nepravda ostaje... Kada afere postanu prevelike, a nesposobnost preočita i kada bijes javnosti postane preglasan, onda Plenković poseže za starim trikom i idu u smjenu ministra i rekonstrukciju Vlade - da bi spasio sebe. Žrtvuje pijune da bi spasio sebe i ovaj scenarij smo gledali više od 30 puta”, ustvrdila je.
No, naglašava, problemi i dalje ostaju i neizbrisiva je činjenica da su ovih nekoliko godina ljudi koji ovise o pomoći države od iste te države bili maltretirani, diskriminirani i cijelo vrijeme ponižavani.
„Premijer je za novog ministra predložio Alena Ružića koji je zadužio HDZ jer je otrčao izbornu trku na lokalnim izborima i vidimo da HDZ one koji izgube na lokalnim izborima na neki način obeštete i stave ih u ministarstva bez obzira na to što nemaju nikakve veze s tim ministarstvima. To govorim zato što se Ružića u medijima spominjalo kao budućeg ministra znanosti i obrazovanja, a sada ide u resor socijalne skrbi. Voljela bih da on tu poluči nekakav uspjeh, ali bojim se da taj film nećemo gledati”, kazala je.
Kada je reciklirao Ćorića i vraćao ga u Ministarstvo financija, onda je rekao da nema vremena za čekanje i da to mora biti netko tko je uigran i zbog toga bira njega, a gdje smo sada kada govorimo o ministru socijalne skrbi u kojem sustav socijalne skrbi ima hrpu problema, zapitala je.
„Zar tu ne bi trebao biti čovjek koji je uigran, koji dolazi iz sustava, koji ga razumije i koji će imati promptna rješenja kako riješiti tih 100 tisuća zahtjeva za inkluzivnim dodatkom, kako će se riješiti problem odluke Ustavnog suda da je Zakon o osobnoj asistenciji bio diskriminatoran i protuustavan pa je Vlada donijela Uredbu tijekom saborske stanke. No, u ovom trenutku, bez obzira što je Ustavni sud rekao da su povrijeđena prava osoba s invaliditetom, rješenja za osobe asistente se ne izdaju, Zavodi za socijalnu skrb objašnjavaju da ne mogu donositi rješenja jer Ministarstvo nije donijelo Pravilnik. Usto, Zavodi korisnicima, osobama s invaliditetom, roditeljima djece s teškoćama u razvoju govore da oni neće dobiti rješenja ako sami ne nađu osobne asistente. Pa nisu korisnici oni koji zapošljavaju niti trebaju tražiti osobne asistente nego to država mora osigurati”, nabrajala je SDP-ovka probleme u sustavu socijalne skrbi.
Kapetan broda odlučio je baciti svoga mornara u more kako bi prikrio činjenicu da brod tone jer trup broda pušta i ima puno rupa, zaključila je Glasovac.
