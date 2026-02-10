Sabina Glasovac: Piletić odlazi, a nepravda ostaje

„Zar tu ne bi trebao biti čovjek koji je uigran, koji dolazi iz sustava, koji ga razumije i koji će imati promptna rješenja kako riješiti tih 100 tisuća zahtjeva za inkluzivnim dodatkom, kako će se riješiti problem odluke Ustavnog suda da je Zakon o osobnoj asistenciji bio diskriminatoran i protuustavan pa je Vlada donijela Uredbu tijekom saborske stanke. No, u ovom trenutku, bez obzira što je Ustavni sud rekao da su povrijeđena prava osoba s invaliditetom, rješenja za osobe asistente se ne izdaju, Zavodi za socijalnu skrb objašnjavaju da ne mogu donositi rješenja jer Ministarstvo nije donijelo Pravilnik. Usto, Zavodi korisnicima, osobama s invaliditetom, roditeljima djece s teškoćama u razvoju govore da oni neće dobiti rješenja ako sami ne nađu osobne asistente. Pa nisu korisnici oni koji zapošljavaju niti trebaju tražiti osobne asistente nego to država mora osigurati”, nabrajala je SDP-ovka probleme u sustavu socijalne skrbi.