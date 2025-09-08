Prvi sastanak zastupnika
Uoči nove parlamentarne sezone: Ljevica za zabranu ustaških simbola, desnica bi kažnjavala i komunističke
Uoči nove parlamentarne sezone već se na prvom sastanku zastupnika nakon ljetne stanke pokazalo da će se nedavna ideološka prepucavanja s festivala prebaciti u sabornicu, pri čemu ljevica traži sankcioniranje ustaških, kao i četničkih insignija, dok desnica traži kažnjavanje i simbola komunizma.
"Svatko treba imati pravo na svoje mišljenje i stav i nije normalno da se zabranjuju festivali, kao što nisu normalna prozivanja da tko ne voli i ne divi se Marku Perkoviću Thompsonu, taj automatski nije dobar Hrvat i katolik”, komentirao je Mišel Jakšić (SDP) nakon sjednice Predsjedništva u Saboru.
Stalno lijepljenje komunističke etikete SDP-u odavno je passé, naglasio je, dodavši da se to, nažalost, svaki put vrati van kada desnica ima problema u vođenju države ili borbe s ekonomskom situacijom u kojoj se nalazimo jer se Ivica Račan 1991. ispričao za komunističke zločine. "I moj je stav da komunizam nije bio dobar, zato je i propao, i da, dogodio se zločin na Bleiburgu, ali ne može to biti temelj da se Hrvatsku u Drugom svjetskom ratu silom pokušava prevesti na gubitničku stranu", poručio je.
Naglasio je i da je jasno da su u Drugom svjetskom ratu pobijedili antifašisti, to su tada bili partizani, kao što je jasno i da je Ante Pavelić bio najobičniji potrčko Hitlera i Mussolinija koji je na kraju pobjegao kao zadnji mali miš i ostavio Hrvatsku, što je činjenica.
Jakšić se nije htio osvrtati na komentare s desnice kako SDP ne predlaže kažnjavanje i komunizma u svom prijedlogu izmjena Kaznenog zakona kojim bi se kažnjavalo isticanje ustaških i četničkih simbola, kazavši da će o tome kada predstave prijedlog.
Benčić: Ne može predsjednik Sabora odlučivati koje će zastupnike kažnjavati, a koje ne za ustaški poklič
Sandra Benčić (Možemo!) mišljenja je da predsjednik Sabora ne može od situacije do situacije određivati koje će zastupnike kažnjavati budu li u sabornici izvikivali 'ZDS' jer je Ustavni sud bio potpuno jasan da je ustaški pozdrav protuustavan. "Ako je protuustavan, onda je protuustavan za sve građane RH, a posebno za saborske zastupnike koji bi morali pokazivati višu razinu poštovanja Ustava na koji i prisežemo kada ulazimo u Sabor", istaknula je.
Podsjetila je da su na tu temu uputili dva prigovora Odboru za Ustav, oba su odbačena, ali, kaže, ponovno će dati prigovor i, ako treba, ići i na Ustavni sud da bi se jasno i nedvosmisleno Poslovnikom Hrvatskog sabora zabranio ustaški pozdrav.
Penava: Treba imati jednako mjerilo za sve totalitarne režime
Ivan Penava (DP) istaknuo je da je stav Domovinskog pokreta da se treba imati jednako mjerilo za sve totalitarne režime. Ako idemo u fazu kažnjavanja, napomenuo je, onda treba ravnomjerno pristupiti svakom od totalitarnih režima i kažnjavati nedozvoljene simbole, odnosno, simbole koji vrijeđaju demokratski sustav, ali i mnoge građane RH.
"Načelno smo protiv zabrana i smatramo da u demokratskom društvu treba imati slobodu govora sve dok ne prelazi u agresiju i pozivanje na mržnju. No, u smislu pristupa pozdravima, simbolima bit će zanimljivo vidjeti hoće li se SDP s jednakim žarom i pozornošću usmjeriti i ka komunizmu, i stremiti zabranjivanju srpa, čekića i zvijezde petokrake", kazao je.
"U pokušaju da rastjeramo tu maglu u kojoj se pod krinkom silne brige za antifašizam izmišljaju fašisti i ustaše u državi, zanima me imamo li problem s jednakom energijom i žarom obračunati se i s komunizmom. Ili ćemo komunizam upakirati u antifašizam i reći 'komunizam je super i nešto što nam treba u 2025. i godinama poslije'", dodao je te napomenuo da svatko gura neki svoj svjetonazor, a da se u DP-u drže Domovinskog rata kao temelja moderne Republike Hrvatske.
Penava je pozvao na europsku deklaraciju kojom se osuđuju totalitarni režimi i izrijekom navode fašizam, komunizam i nacizam, zapitavši zašto se od Bruxellesa do Zagreba izgubi jedan od njih i 'tepamo mu da je bio mekan i drugačiji, a koštao je desetine tisuća života'. "Sada treba netko tu glumiti nekakvu finoću i naprednjaštvo i reći 'to nije bitno, bilo je na drugačiji način, bitno je vidjeti naciste i fašiste'. Ne, ne može ni nacist ni fašist, ali ni komunist", poručio je Penava.
Petrov: SDP izjednačava ustaštvo i četništvo, a gdje im je nestao Tito?
I Božo Petrov (Most) je za kažnjavanje svih oblika diktatorskih režima, rekao je te podsjetio da je EK u to uvrstila i komunistički režim pa ga "baš zanima je li SDP za to da se zabrani i petokraka, Tito i ostali".
"Sve je njih EK definirala diktatorskim režimima pod kojima su se ubijali ljudi, a SDP bi malo prao ruke i izjednačavaju ustaštvo i četništvo, a gdje im je nestao Tito, jame i stotine tisuća pobijenih, to su zaboravili", rekao je. "Kada se spomene Domovinski rat, oni ne bi odlazili u prošlost, ali nije problem otići u prošlost 75 godina unazad i nazivati ulice Titovim imenom, kojeg je EK proglasila diktatorom pod kojim je ubijeno stotine tisuća Hrvata, to je licemjerno”, poručio je Petrov.
