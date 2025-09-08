Domovinski pokret neće podržati Mostovu inicijativu za smjenu Obuljen Koržinek

Rekao je i da kad se kao manji ili veći partner uđe u Vladu, treba u paketu prihvatiti i ono što se nekom sviđa i ono što se ne sviđa. "Upravo da bi koalicija mogla funkcionirati, morate istrpjeti i ono što vam se ne sviđa", rekao je, a na pitanje novinara kako to funkcionira na razini Vlade i znači li to da se Nina Obuljen Koržinek nekome posebno ne sviđa, ali je u manjini, Penava je odgovorio potvrdno.