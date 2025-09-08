Ivan Penava
Domovinski pokret neće podržati Mostovu inicijativu za smjenu Obuljen Koržinek
Predsjednik stranke Ivan Penava najavio je u ponedjeljak da ta stranka neće podržati Mostovu inicijativu za smjenom ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek te dodao da je Most "propustio šanse za suradnjom", ali i da "moraju istrpjeti" ono što im se ne sviđa da bi funkcionirali unutar koalicije.
Nakon sjednice Predsjedništva Sabora kad su predstavnici Klubova komentirali aktualne teme pa tako i Mostovu inicijativu, Penava je podsjetio da je Domovinski pokret želio resor Ministarstva kulture, ali da kod pregovora nisu bili toliko jaki.
Podsjetio je i da su prije parlamentarnih izbora pozivali Most da im se pridruži. Tada bi možda, kaže Penava, imali 20-ak zastupnika i karte bi bile drugačije posložene. "Netko je tu zaspao, netko je propustio prigode i valjalo bi povući lekcije iz tih propuštenih prigoda, ako smo spremni za dalje. Ako ljudi nisu dorasli situaciji, neće ništa naučiti i idemo dalje", rekao je Penava.
Spomenuo je i situaciju od prije godinu i pol kada ih je Most odbio oko inicijative da se zabrani zvijezda petokraka.
Rekao je i da kad se kao manji ili veći partner uđe u Vladu, treba u paketu prihvatiti i ono što se nekom sviđa i ono što se ne sviđa. "Upravo da bi koalicija mogla funkcionirati, morate istrpjeti i ono što vam se ne sviđa", rekao je, a na pitanje novinara kako to funkcionira na razini Vlade i znači li to da se Nina Obuljen Koržinek nekome posebno ne sviđa, ali je u manjini, Penava je odgovorio potvrdno.
Predsjednik Mosta Božo Petrov rekao je da podršku za smjenom ministrice kulture od klubova vladajuće koalicije nije ni očekivao "jer su je u konačnici oni i imenovali ministricom".
Što se tiče oporbenih klubova, kaže da su samo stvar izveli na čistac. "Oni su ti koji su cijelo vrijeme govorili da imaju štošta toga protiv rada i djelovanja sadašnje ministrice. Sada se pokazalo da nije tako i da su to priče za malu djecu. I desnima i lijevima odgovara ova ministrica. Kad kažem desnima, mislim na one koji sebe nazivaju desnima, ali ne predstavljaju to bilo naroda", poručio je Petrov.
Jakšić: SDP se ne želi miješati u sukobe na desnici
Potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić rekao je da se ne želi petljati u sukobe na desnici na taj način. Uostalom, dodao je, Mostova inicijativa ide za tim da se uvede neko "nadri-tijelo" koje bi djelovalo kao nekoć komunisti i koje bi utvrđivalo je li nešto dovoljno moralno ili na bilo koji način čisto da bi uopće moglo participirati u javnim pozivima za financiranje javnim novcem.
"I što ćemo onda imati, nadri-komunističku komisiju koja će određivati - vi ste previše lijevo, vi ste previše desno, vi ste previše centristički pa svima idete na živce, pa nećete ni vi dobiti novac, nego oni oko kojih se mi složimo, oni će dobiti lovu. To je jezik na koji SDP neće nikada pristati i zato nam je neprihvatljiva ova inicijativa", rekao je Jakšić.
Benčić: Cijela vlada je neprihvatljiva, "cherry picking" nije opcija
Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić tvrdi da je Mostova inicijativa motivirana njihovim unutarnjim izborima gdje se u toj stranci prelamaju koplja oko toga hoće li ići s HDZ-om ili ne, "pa su si kao izgovor našli jednu ministricu". Kad nje ne bi bilo, onda bi Most išao s HDZ-om, misli Benčić. "Mi na te fore ne padamo. Za nas je cijela ova Vlada neprihvatljiva i treba otići na čelu s Andrejom Plenkovićem", poručila je.
Tako da, dodala je, ovaj "cherry picking" pojedinih ministara za nas nije opcija. "Mostu nećemo dati potpise jer su ti potpisi Mostu alibi da ide u koaliciju s HDZ-om", poručila je Benčić.
