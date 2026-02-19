Uređuje se novi veliki park Novom Zagrebu, Tomašević pozvao građane da daju prijedloge

"Realizacijom ovog parka Zagreb će, uz Maksimir, Jarun i Bundek dobiti još jedan veliki gradski park. Želimo ga oblikovati u dijalogu s građanima i strukom, tako da će upravo njihovi prijedlozi odrediti programske smjernice i buduće odluke o uređenju i njegovim sadržajima. Pozivam stoga sve Zagrepčane, a posebno stanovnike Novog Zagreba, da se uključe u anketu i sudjeluju u oblikovanju novoga velikoga gradskog parka u kojem će uživati generacije sugrađana", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.