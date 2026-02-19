Uređuje se novi veliki park Novom Zagrebu, Tomašević pozvao građane da daju prijedloge

U Novom Zagrebu između stambenih zgrada Mamutice u Travnom i Super Andrije u Sigetu, Grad Zagreb je započeo pripremne aktivnosti za realizaciju prvoga novoga velikoga gradskog parka u posljednjih dvadesetak godina - Parka Novi Zagreb.
Kako su objavile na službenoj Facebook stranici gradske vlasti Zagreba, riječ je o približno 70 hektara površine koje se namjerava pretvoriti u funkcionalnu, suvremeno oblikovanu i reprezentativnu zelenu cjelinu.
Pozvali su stanovnike tanovnici Zagreba, posebice stanovnici novozagrebačkih kvartova Travno, Siget, Sloboština, Podbrežje, Sopot, Dugave i Utrina da ispune anketu kojom će prikupiti njihova mišljenja, želje i očekivanja.
"Realizacijom ovog parka Zagreb će, uz Maksimir, Jarun i Bundek dobiti još jedan veliki gradski park. Želimo ga oblikovati u dijalogu s građanima i strukom, tako da će upravo njihovi prijedlozi odrediti programske smjernice i buduće odluke o uređenju i njegovim sadržajima. Pozivam stoga sve Zagrepčane, a posebno stanovnike Novog Zagreba, da se uključe u anketu i sudjeluju u oblikovanju novoga velikoga gradskog parka u kojem će uživati generacije sugrađana", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ispunite anketu do 22. ožujka
Gradske vlasti ističu kako je Park Novi Zagreb najznačajniji dio šire cjeline koja se sastoji od niza povezanih velikih javnih parkova. Zacrtana je u Generalnom urbanističkom planu iz 1971. godine, a od šest planiranih parkova duž nje, do danas su uređeni Park Vjekoslava Majera, Park Utrina i Park mladenaca.
Podsjećaju i da je u svibnju prošle godine, nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je ugovor za izradu Studije područja Parka Novi Zagreb s tvrtkom Vita projekt d.o.o.
Anketa među građanima novog Zagreba provodi se kao dio Studije koja predstavlja prvu fazu realizacije parka te će poslužiti kao podloga za donošenje Odluke o provedbi gradskog projekta i izradu programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, na temelju kojeg će se izraditi Urbanistički plan uređenja Park Novi Zagreb, a može se ispuniti do 22. ožujka 2026.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
