Urnebesni prijevod iz apartmana osvojio mreže

U jeku turističke sezone na obali se često mogu vidjeti natpisi na više jezika, no ponekad nespretan prijevod izmami osmijeh gostima.
Tako je i poruka iz jednog apartmana na hrvatskoj obali zbunila, ali i nasmijala mnoge turiste.
Vlasnici su gostima željeli poručiti da pri upaljenom klima-uređaju zatvore prozor, no u engleskom prijevodu riječ “klima” su – jednostavno ostavili neprevedenu. Na zidu ih je tako dočekala poruka: "Please close the window when klima works" (Molimo zatvorite prozor kada radi klima, op.a.).
Fotografija je ubrzo završila na društvenim mrežama, gdje su se korisnici našalili na račun neobičnog spoja engleskog i hrvatskog jezika.
