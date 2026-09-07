ZBOG VELIKOG INTERESA JAVNOSTI
USKOK objavio važne dokumente o zagađenju u Varaždinu i Gospiću
USKOK je zbog velikog interesa javnosti objavio još dva izvješća povezana s istragom nezakonitog postupanja s otpadom na području Varaždina i Gospića.
Oglas
USKOK je zbog velikog interesa javnosti objavio još dva izvješća povezana s istragom nezakonitog postupanja s otpadom na području Varaždina i Gospića.
Riječ je o kaznenom predmetu u kojem USKOK provodi istragu protiv većeg broja osumnjičenika zbog sumnje da su, kao članovi zločinačkog udruženja, počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva.
USKOK je ranije objavio da se u sklopu istog predmeta istražuje sumnja na nezakonito odlaganje otpada na području Varaždina, Gospića i Benkovca.
Iako je kazneni postupak nejavan, USKOK je zbog opravdanog interesa javnosti omogućio uvid u dva nova dokumenta.
Jedan od njih je nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. Dokument je, po nalogu USKOK-a, izradio Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Objavljeno je i izvješće o fizikalno-kemijskoj analizi mikroplastike u uzorcima podzemnih voda na lokaciji u Gospiću. To je izvješće, također po nalogu USKOK-a, izradio Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer".
Ovdje se nalaze dokumenti koje je USKOK objavio:
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas