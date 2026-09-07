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ZBOG VELIKOG INTERESA JAVNOSTI

USKOK objavio važne dokumente o zagađenju u Varaždinu i Gospiću

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N1info
|
07. ruj. 2026. 13:23
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Otpad u Gospiću
N1/Katarina Plantak

USKOK je zbog velikog interesa javnosti objavio još dva izvješća povezana s istragom nezakonitog postupanja s otpadom na području Varaždina i Gospića.

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USKOK je zbog velikog interesa javnosti objavio još dva izvješća povezana s istragom nezakonitog postupanja s otpadom na području Varaždina i Gospića.

Riječ je o kaznenom predmetu u kojem USKOK provodi istragu protiv većeg broja osumnjičenika zbog sumnje da su, kao članovi zločinačkog udruženja, počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva.

USKOK je ranije objavio da se u sklopu istog predmeta istražuje sumnja na nezakonito odlaganje otpada na području Varaždina, Gospića i Benkovca.

Iako je kazneni postupak nejavan, USKOK je zbog opravdanog interesa javnosti omogućio uvid u dva nova dokumenta.

Jedan od njih je nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. Dokument je, po nalogu USKOK-a, izradio Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeno je i izvješće o fizikalno-kemijskoj analizi mikroplastike u uzorcima podzemnih voda na lokaciji u Gospiću. To je izvješće, također po nalogu USKOK-a, izradio Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer".

Ovdje se nalaze dokumenti koje je USKOK objavio:

Nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju Varaždin i okolica

Izvješće po nalogu USKOK-a o fizikalno-kemijskoj analizi mikroplastike u uzorcima podzemnih voda

Teme
gospić ilegalni otpad izvješće uskok-a opasni otpad uskok vječne kemikalije

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