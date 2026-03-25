MARKO AJČEK
Uskok pokrenuo istragu protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika Općine Gradina
Uskok je, na temelju kaznene prijave virovitičko-podravske policije, pokrenuo istragu protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka i još šestero osumnjičenih zbog niza koruptivnih nedjela kojima je općina oštećena za gotovo 1,3 milijuna eura.
Kako su izvijestili Uskok i policija, skupinu se sumnjiči za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganje u tom nedjelu te pranje novca.
Prema neslužbenim podacima istragom su pored Aajčeka obuhvaćeni Matej Horvat, Arnold Biterman, Alen Horvat, Marta Miličević, Benjamin Sikirić i Danijel Živković koje terete da su pomagali Ajčeku u počinjenju kaznenih djela te prali novac.
Policija i Uskok sumnjaju da je Ajček zlouporabio svoj položaj i ovlasti tako što je na štetu općine nezakonitim radnjama pribavio protuzakonitu imovinsku korist tvrtki s područja Zadra. U tome su mu pomogli 30-godišnjak kao odgovorna osoba tvrtke s područja Virovitičko-podravske županije, 59-godišnjak kao odgovorna osoba tvrtke sa zadarskog područja te 39-godišnjak kao osoba koja je vodila poslovanje tvrtke s područja Zadra.
Uskok je precizirao da je Ajček, od kolovoza 2018. do rujna 2020. dogovorio s 30-godišnjim i 59-godišnjim direktorom dviju tvrtki te sa 39-godišnjim stvarnim voditeljem potonje tvrtke da će im osigurati poslove s Općinom i nalaganjem neosnovanih isplata osigurati stjecanje protupravne imovinske koristi.
Tako je sukladno postignutom dogovoru 30-godišnjak ispostavio općini ponudu prve tvrtke za izvođenje radova u kojoj je naveo sanaciju samo jedne stambene jedinice po cijeni od 4366 eura. Tu je ponudu Ajček prihvatio iako je znao da će biti naplaćeni radovi za više objekata i da za vrijednost tih radova Općina ima zakonsku obvezu provesti postupak javne nabave.
Potom je općina po Ajčekovom nalogu ispostavila prvoj tvrtki narudžbenicu na temelju koje je ta tvrtka izvršila radove rušenja i sanacije na najviše 17 objekata u vrijednosti od najviše 92.783 eura.
Uskok je naglasio da je Ajček pritom osigurao da se ne provodi nikakav nadzor nad izvršenjem tih radova.
Nakon što je prva tvrtka ispostavila općini račun za izvršene radove u iznosu od 185.579 eura, u kojem je neistinito navedeno da su srušena ukupno 34 objekta, trojac iz prve tvrtke je prenio njezino poslovanje na drugu tvrtku, obzirom da je prva tvrtka postala trajno nesposobna za plaćanje.
Za trojicu osumnjičenih Uskok traži istražni zatvor
Kako bi osigurao plaćanje navedenog računa i daljnje pribavljanje koristi drugoj tvrtki, Ajček je u ime općine kao zajmoprimca, bez potrebne odluke Općinskog vijeća, ugovorio zajam s odgovornom osobom treće tvrtke na iznos od 265.445 eura.
Taj iznos je Ajček potom doznačio na temelju ugovora o asignaciji drugoj tvrtki u kojem je navedeno da Općina drugoj tvrtki duguje 645.032 eura po osnovi većeg broja računa iz 2018. i 2019., a koje je izdala prva tvrtka. Prema tvrdnjama Uskoka, Ajček je račune osobno dostavio u računovodstvo općine i time drugoj tvrtki omogućio naplatu navedenog iznosa.
Potom je Ajček s 59-godišnjakom zaključio ugovor o otplati duga prema kojem je općina dužna isplatiti njegovoj tvrtki 874.974 eura koji su bili već obuhvaćeni navedenim ugovorom o asignaciji, nakon čega je Ajček to dugovanje ustupio četvrtoj tvrtki.
Na temelju tako zaključenog ugovora o ustupanju dugovanja, četvrtka tvrtka je od druge tvrtke otkupila potraživanje prema općini u iznosu od 874.974 eura, koji je iznos općina platila četvrtoj tvrtki.
Nadalje je Ajček nalagao daljnja plaćanja s općinskog računa u korist druge tvrtke u ukupnom iznosu od 175.061 eura, iako je znao da ta tvrtka općini nije isporučivala nikakvu robu ili usluge. Na taj je način drugoj tvrtki pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje milijun eura, dok je općina oštećena za najmanje 1.289.890 eura.
Također se sumnja kako su 59-godišnjak i 39-godišnjak kao odgovorne osobe tvrtke s područja Zadra te 27-odišnjakinja, 47-godišnjak i 36-godišnjak kao odgovorne osobe druge tvrtke također sa zadarskog područja, novac pribavljen zlouporabom položaja i ovlasti usmjeravali na druge račune kako bi zametnuli trag njegovog podrijetla, koristeći ih za podizanje gotovine i različita plaćanja, čime su počinili kazneno djelo pranja novca.
Tužiteljstvo navodi da će Uskok predložiti sucu istrage Županijskog suda u Osijeku određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare