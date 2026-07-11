USKOK proširio istragu u Bujama: Pročelnica primala mito, gradonačelnik potpisao 57 računa

Prema sumnjama Uskoka, gradonačelnik je u više navrata tražio od direktora da pravnim ili fizičkim osobama povezanima s njim doznači određene novčane iznose, na što je on i pristao te je od veljače 2019. do 17. travnja 2025. doznačio najmanje 20.681,32 eura, sve kako bi se osigurala daljnja nezakonita dodjela poslova Grada Buje okrivljenom trgovačkom društvu.