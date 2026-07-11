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USKOK proširio istragu u Bujama: Pročelnica primala mito, gradonačelnik potpisao 57 računa
Uskok je u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja proširio istragu na gradonačelnika Fabrizija Vižintina (IDS), direktora tvrtke Metior gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i tvrtku, ali i ranije osumnjičenu bivšu službenicu pročelnicu Jelenu Perossa.
Nakon jučerašnjih uhićenja više osoba u Bujama zbog koruptivnih kaznenih djela, Uskok je izvijestio u subotu da će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok u odnosu na ostale za to nije bilo osnove.
Ne navodeći njihova imena, Uskok je objavio da osumnjičene tereti za zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na te zlouporabe, primanja i davanja mita te povrede tajnosti postupka.
Gradonačelnik okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne 3,8 milijuna eura
Gradonačelnika, uz ostalo, sumnjiče da je okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne najmanje 3.868.248 eura, a višestruko fakturiranim i naplaćenim ili preplaćenim radovima za to društvo ostvarena je protupravna imovinska korist od najmanje 1.160.474 eura.
Terete ga pritom da je od 2017. do 10. srpnja 2026. u dogovoru s direktorom okrivljenog trgovačkog društva nalagao provođenje postupaka nabave građevinskih i obrtničkih radova za Grad Buje kao javnog naručitelja, kako bi mu osigurao dobivanje poslova.
Nabava radova se dijelila na više postupaka kako bi pojedinačna vrijednost bila ispod zakonskog praga za provođenje transparentnih postupaka nabave, utvrdio je Uskok.
Potom je gradonačelnik nalagao provođenje postupaka jednostavne nabave izdavanjem narudžbenica trgovačkom društvu ili fiktivnim upućivanjem poziva za dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta, osiguravši pritom da ponuda okrivljene tvrtke bude jedina pristigla ponuda.
Gradonačelnik i direktor tvrtke su dogovorili i ugovaranje veće cijene radova ili višestruko fakturiranje i naplaćivanje tih radova.
Prema sumnjama Uskoka, gradonačelnik je u više navrata tražio od direktora da pravnim ili fizičkim osobama povezanima s njim doznači određene novčane iznose, na što je on i pristao te je od veljače 2019. do 17. travnja 2025. doznačio najmanje 20.681,32 eura, sve kako bi se osigurala daljnja nezakonita dodjela poslova Grada Buje okrivljenom trgovačkom društvu.
Gradonačelnik bivšoj službenici plaćao usluge prevođenja za koje nije bilo potrebe
Terete ga i da je od 1. kolovoza 2020. do travnja 2025. u cilju pribavljanja materijalne koristi suosumnjičenoj bivšoj službenici na njezino traženje zaključivao ugovore o uslugama prevođenja iako se prema Statutu Grada službene osobe moraju služiti hrvatskim i talijanskim jezikom.
Osumnjičena je u tu svrhu otvorila obrt te je na temelju tih ugovora izdala Gradu Buje 57 računa ukupnog iznosa 39.035,96 eura, koje je potpisom potvrdio gradonačelnik
Nakon što je okrivljena u ožujku 2025. prestala biti gradska službenica, gradonačelnik je na njezino traženje, s njom kao stalnim sudskim tumačem za talijanski jezik, zaključio Aneks ugovora o uslugama prevođenja, osiguravši joj novčane isplate i nakon prestanka službe, sumnja Uskok.
Za gradonačelnika se također sumnja da je prenio bivšoj službenici saznanja nakon što se upoznao sa sadržajem traženih podataka iz zahtjeva Uskoka i dopuna tog zahtjeva iz ožujka 2025. dostavljenih Gradu Buje, iako upozoren da je postupanje tijekom izvida tajno
Bivša službenica primala nagradu od zainteresiranih za kupnju gradskih nekretnina
Bivšu gradsku službenicu, a potom i pročelnicu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Jelenu Perossa proširenom istragom, osim za nepotrebne usluge prevođenja terete i za druga nedjela.
Sumnjiče je da je od kraja 2012. do ožujka 2025. u Bujama primala nezakonitu nagradu od osoba zainteresiranih za kupnju ili zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buje ili Republike Hrvatske.
Uskok pritom precizira da je okrivljena bila zadužena za provedbu postupaka prodaje gradskih nekretnina te upoznata s vremenom i sadržajem uvrštavanja poljoprivrednih zemljišta na području Grada Buje u program raspolaganja radi njihove prodaje ili zakupa.
Sumnjiče je i da je na traženje slovenskog državljanina u okviru osam natječaja za prodaju nekretnina osigurala donošenje odluka o oglašavanju prodaje tih nekretnina u vlasništvu Grada Buje, a potom u njegovo i ime njegove partnerice sačinila ponude prema Gradu Buje za kupnju tih nekretnina. Pritom je osigurala da se, ukoliko se pojavi više ponuditelja, u proceduru uzme njihova ponuda, za što je primila najmanje 4000,00 eura.
Osim toga, dogovorila je s drugim okrivljenim slovenskim državljaninom da će mu za najmanje 350 eura pribaviti informaciju o planiranom natječaju za kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i sačiniti zahtjeve kako bi osigurala da on na ime svoje partnerice stekne u vlasništvo ili dobije u zakup te nekretnine, nakon čega je i uputila zahtjev.
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