krim istraga
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja zbog korupcije
U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je Uskok.
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Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Pnuskok po nalogu Uskoka, dodalo je tužiteljstvo.
Uskok nadodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Kako Indexova Ana Raić neslužbeno doznaje, riječ je o novom kraku i proširenju antikorupcijske istrage koja se plete oko Jelene Perosse, bivše vršiteljice dužnosti pročelnice iz Buja, koju su lokalni mediji zbog mutnih poslova s nekretninama prozvali "kraljicom urbanizacije".
Jelena Perossa danas nije uhićena niti se njezino privođenje planira.
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