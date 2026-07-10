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krim istraga

Nova akcija USKOK-a: Uhićenja zbog korupcije

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Hina
|
10. srp. 2026. 09:56
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13:24
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David Jerkovic/PIXSELL

U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je Uskok.

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Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Pnuskok po nalogu Uskoka, dodalo je tužiteljstvo.

Uskok nadodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako Indexova Ana Raić neslužbeno doznaje, riječ je o novom kraku i proširenju antikorupcijske istrage koja se plete oko Jelene Perosse, bivše vršiteljice dužnosti pročelnice iz Buja, koju su lokalni mediji zbog mutnih poslova s nekretninama prozvali "kraljicom urbanizacije".

Jelena Perossa danas nije uhićena niti se njezino privođenje planira.

Uskoro opširnije

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buje uhićenje uskok

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