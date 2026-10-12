Uskoro će se objaviti zaključci struke o budućnosti Poljuda

"Moramo prvo vidjeti što nam struka predlaže i što je izvedivo ili nije, u vidu sanacije postojećeg stanja stadiona. To je svakako jedan od osnovnih koraka. Ne nužno zbog odluka koje su vezane za budućnost, je li se obnavlja postojeći ili gradi novi stadion, nego radi sigurnosti stadiona i svih korisnika stadiona u ovom trenutku", dodao je Glavina.