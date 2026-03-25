Uskoro civilna obuka. Evo koliko je ročnika iskazalo priziv savjesti

Predstavnici MUP-a i Civilne zaštite predstavili su u srijedu Pravilnik o civilnoj službi koji propisuje tromjesečno osposobljavanje ročnika s prigovorom savjesti, a prvi od njih bi na obuku trebali biti upućeni početkom svibnju, no za sada se na priziv savjesti pozvalo tek 13 ročnika.

Državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin pojasnila je da će se civilna služba temeljiti na programu od ukupno 495 nastavnih sati. Obuka je podijeljena na temeljni dio u trajanju od 10 radnih dana, specijalističko osposobljavanje u trajanju od 23 radna dana te uvježbavanje koje traje 33 radna dana.

Tijekom tri mjeseca ročnici će stjecati vještine ključne za sustav civilne zaštite, što uključuje traganje i spašavanje iz ruševina i poplava, zbrinjavanje stanovništva te postupanje u slučaju kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (KBRN) opasnosti.

"Ovom obukom civilni ročnici stječu vrijedna znanja i vještine za efikasnu reakciju i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, potresa, poplava, nesreća, ratnih opasnosti i općenito znanja koja su korisna za zajednicu i njih osobno", poručila je državna tajnica Petrijevčanin.

Iako je okvirni datum početka obuke 4. svibnja, državna tajnica je napomenula da će točna dinamika ovisiti o broju podnesenih prigovora savjesti i brzini njihova rješavanja.

Civilna služba u Ministarstvu unutarnjih poslovaobavljat će se u Ravnateljstvu civilne zaštite, odnosno Područnim službama za osposobljavanje Jastrebarsko, Divulje i Bizovac.

Neven Karas, ovlašten za poslove ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite, potvrdio je da je sustav spreman za prihvat ročnika, no istaknuo je da se čeka popunjavanje prve skupine.

"Kad brojem ročnika popunimo barem jedan razred, trenutno ih samo 13 pozvalo na prigovor savjesti, možemo krenuti s obukom“, zaključio je Karas.