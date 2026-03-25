Oglas

POZNATI DETALJI

Uskoro civilna obuka. Evo koliko je ročnika iskazalo priziv savjesti

author
Hina
|
25. ožu. 2026. 16:36
20.03.2026., Knin - Prva svecana prisega rocnika.
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Predstavnici MUP-a i Civilne zaštite predstavili su u srijedu Pravilnik o civilnoj službi koji propisuje tromjesečno osposobljavanje ročnika s prigovorom savjesti, a prvi od njih bi na obuku trebali biti upućeni početkom svibnju, no za sada se na priziv savjesti pozvalo tek 13 ročnika.

Oglas

Državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin pojasnila je da će se civilna služba temeljiti na programu od ukupno 495 nastavnih sati. Obuka je podijeljena na temeljni dio u trajanju od 10 radnih dana, specijalističko osposobljavanje u trajanju od 23 radna dana te uvježbavanje koje traje 33 radna dana.

Tijekom tri mjeseca ročnici će stjecati vještine ključne za sustav civilne zaštite, što uključuje traganje i spašavanje iz ruševina i poplava, zbrinjavanje stanovništva te postupanje u slučaju kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (KBRN) opasnosti.

"Ovom obukom civilni ročnici stječu vrijedna znanja i vještine za efikasnu reakciju i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, potresa, poplava, nesreća, ratnih opasnosti i općenito znanja koja su korisna za zajednicu i njih osobno", poručila je državna tajnica Petrijevčanin.

Iako je okvirni datum početka obuke 4. svibnja, državna tajnica je napomenula da će točna dinamika ovisiti o broju podnesenih prigovora savjesti i brzini njihova rješavanja.

Civilna služba u Ministarstvu unutarnjih poslovaobavljat će se u Ravnateljstvu civilne zaštite, odnosno Područnim službama za osposobljavanje Jastrebarsko, Divulje i Bizovac.

Neven Karas, ovlašten za poslove ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite, potvrdio je da je sustav spreman za prihvat ročnika, no istaknuo je da se čeka popunjavanje prve skupine.

"Kad brojem ročnika popunimo barem jedan razred, trenutno ih samo 13 pozvalo na prigovor savjesti, možemo krenuti s obukom“, zaključio je  Karas.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Irena Petrijevčanin Priziv savjesti mup policija vojni rok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ