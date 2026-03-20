PRVA GENERACIJA

FOTO, VIDEO / Milanović i Anušić na prisegama ročnika u Slunju i Požegi

20. ožu. 2026. 10:02
Danas se u 10 sati održava svečana prisega ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju

Predsjednik Milanović na prisezi ročnika u Slunju

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović prisustvovat će svečanoj prisezi 1. naraštaja ročnih vojnika na Temeljnom vojnom osposobljavanju na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja.

Ministar Anušić na prisezi ročnika u Požegi

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić nazočit će svečanoj prisezi ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u vojarni “123. brigade HV” u Požegi.

800 ročnika u tri vojarne

9. ožujka u te je u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju, podsjetimo, ušlo 800 ročnika.

Od tih 800 ročnika, 446 su dragovoljci, među njima su čak 82 žene. U Kninu i Slunju temeljno vojno osposobljavanje prolazit će po 200 ročnika, u Požegi 400 ročnika i ročnica. Puna dva mjeseca s njima će boraviti 80 instruktora.

Obuka će im trajati do 9. svibnja.

