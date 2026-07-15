Uskoro prvi ugovori za Program priuštivog najma, objavljena konačna lista

Najmoprimci koji uđu u Program plaćat će priuštivu najamninu, pri čemu zbroj najamnine i režije ne smije prijeći 30 posto njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Primjerice, samac kojem bude dodijeljena nekretnina od 41 metara četvornih, a ima 1200 eura mjesečne prihode, plaćat će najamninu 257,50 eura na mjesec. S druge strane, peteročlana obitelj koja ima mjesečne prihode u visini od 2300 eura i dobiva stan ili kuću od 84 metara kvadratnih, za nju će plaćati 480 eura na mjesec, ističu u APN-u.