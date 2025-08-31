Oglas

Za 12 dana

Uskoro stiže novi GUP, poduzetnici upozoravaju: "Skočit će cijena kvadrata, evo i koliko"

N1 Info
31. kol. 2025. 08:31
19.08.2025., Zagreb - Ilustracija. Zgrada sa stanovima i balkonima na kojoj je mnosto klima uredjaja i satelitskih antena. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Za 12 dana glasovat će se o zagrebačkom GUP-u, iz Glasa poduzetnika pojašnjavaju što to znači za građane.

Poduzetnici upozoravaju kako će kupci nekretnina s novim zagrebačkim GUP-om osjetiti rast cijena jer će se graditi manje.

Dok iz grada odgovaraju kako neće zabraniti izgradnju višestambenih zgrada u cijelom gradu, ali hoće sječu posebnog drveća i to novim propisom.

Za 12 dana glasovat će se o zagrebačkom GUP-u, a to bi značilo i nove cijene kvadrata, upozoravaju iz Glasa poduzetnika. Prema njihovoj kalkulaciji za istu građevinsku česticu prije i poslije novog GUP-a računica izgleda ovako.

"Troškovi su isti, sve je isto, ali možete graditi manje jedinica i taj se trošak mora podijeliti na manji broj stanova. Time se efektivno povećava cijena kvadrata za 13 %. Pa evo, sad vi objasnite građanima gdje je tu priuštivost", rekao je Bruno Samardžić iz Glasa poduzetnika za Dnevnik.hr.

To bi značilo da biste primjerice za stan od 50 kvadrata umjesto 225 tisuća – platili 254.250 eura.

GUP Zagreb cijene stanova

