Uskoro stiže novi GUP, poduzetnici upozoravaju: "Skočit će cijena kvadrata, evo i koliko"

"Troškovi su isti, sve je isto, ali možete graditi manje jedinica i taj se trošak mora podijeliti na manji broj stanova. Time se efektivno povećava cijena kvadrata za 13 %. Pa evo, sad vi objasnite građanima gdje je tu priuštivost", rekao je Bruno Samardžić iz Glasa poduzetnika za Dnevnik.hr.