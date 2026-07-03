Mijenja se zakon: Stižu stroža pravila i veći nadzor taksi prijevoza

Marin Miletić (Most) kaže da je zakon "korak naprijed", no poziva Vladu na rješavanje pitanja plaćanja poreza u RH. "Zadnjih 10 godina Uber i Bolt su iznijeli iz Hrvatske 200 milijuna eura, Bolt je rekao da je spreman ići u pravni nastan i da je spreman regulirati poslovanje, kao i plaćati porez RH. Mi očekujemo da ćete to sad regulirati zakonski", poručio je.