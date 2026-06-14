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ukrajinski napad

Zelenski: Provodimo svoj plan dugoročnih sankcija protiv Rusije

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Hina
|
14. lip. 2026. 16:17
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Volodimir Zelenski
ADAM GRAY / Getty Images via AFP

Ukrajina je preko noći napala naftni pogon u ruskoj Jaroslavlskoj oblasti i kemijski pogon Azot u Tulskoj oblasti, napisao je predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju na platformi X.

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Zelenski je kazao da je pogon Azot ključan za rusku proizvodnju eksploziva te da su napadi na rusku vojnu logistiku izvedeni i u okupiranim dijelovima Ukrajine.

"Ukrajina provodi svoj plan dugoročnih sankcija protiv Rusije i predviđene zadatke u vezi s napadima srednjeg dometa kao odgovor na rusko odbijanje da završi ovaj rat", rekao je Zelenski, koristeći izraz koji često koristi kada želi opisati ukrajinske napade na Rusiju.

Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrjajev rekao je da je regija pogođena u sklopu masovnog napada ukrajinskih dronova, no da ih je većina oborena, ali da su neki ipak uspjeli proći i pogoditi skladišta goriva, što je prouzročilo velik požar.

Upozorio je na ponovni napad dronom kasnije ujutro.

Ukrajina, koja je tijekom rata postupno razvijala domaće dronove i rakete sposobne pogoditi ciljeve duboko u Rusiji, ove je godine pojačala napade na ruske rafinerije nafte i vojno-industrijske objekte.

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Teme
rat u ukrajini ukrajina volodimir zelenski

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