Novi propisi u Srbiji
Wizz Airu prijeti zatvaranje baze u Beogradu: Hoće li letovi poskupjeti?
Donositelji odluka u Srbiji uskoro bi mogli uskratiti jeftinije međunarodne letove desecima tisuća putnika iz Beograda i Niša i ostaviti tisuće ljudi bez posla, ako se ne nađe rješenje za spor s low cost kompanijom Wizz Air koja mjere vlasti vidi kao diskriminatorne i suprotne međunarodnim i europskim obvezama Srbije.
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Problem je počeo tinjati nakon što je u ožujku izmjenjen Pravilnik o izdavanju odobrenja inozemnom avio-prijevozniku za obavljanje međunarodnog javnog zračnog prometa sa Srbijom, što je otvorilo pitanje ograničava li država novim propisima konkurenciju na domaćem tržištu.
U središtu problema je uskraćivanje mogućnosti inozemnim prijevoznicima da baziraju svoje zrakoplove i posade u Srbiji, što dovodi Wizz Air u neravnopravnu situaciju jer ta kompanija već godinama u Beogradu održava bazu s četiri zrakoplova i posade te organizira letove ka brojnim europskim destinacijama.
Nove uvjete mađarski prijevoznik vidi kao diskriminatorne i usmjerene izravno protiv svog low cost poslovnog portfelja.
Moguće zatvaranje baze Wizz Aira u Beogradu najviše bi ugrozilo putnike i, po ocjeni te kompanije, prouzročilo poskupljenje avionskih karata, smanjenje broja putnika, a time i promet u beogradskoj zračnoj luci "Nikola Tesla", kojom kao koncesionar upravlja francuska tvrtka Vinci Airports.
Uskraćivanje mogućnosti stranim prijevoznicima da baziraju zrakopolove i posade u Srbiji bi, upozorio je Wizz Air, moglo bi primorati tu kompaniju da zatvori bazu u Beogradu.
S druge strane, direktorat za civilno vazduhoplovstvo u priopćenju tumači da "nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica Europske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima".
Direktorat tvrdi da nije riječ o ograničavanju prava prometa, već o "uređivanju regulatornog okvira koji se jednako primjenjuje na sve avio-prevoznike koji posluju na tržištu Srbije”.
Na upit beogradskih medija, iz Wizz Aira ukazuju da nova regulativa "u suštini kaže da, ukoliko ste avio-prevoznik iz EU i letite između EU i Srbije, rotacija mora započeti u EU".
Naglasili su i da izmjenama propisa nije prethodio proces konzultacija niti prethodna najava.
Prema dostupnim podacima, Wizz Air iz Srbije leti na 29 ruta ka 10 zemalja.
Prema dostupnim informacijama, Wizz Air je od 2010. godine do sada prevezao oko 14 milijuna putnika iz Srbije, što je skoro milijun putnika godišnje.
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