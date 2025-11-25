Oglas

sjednica sabora

Uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja. Evo detalja

Hina
25. stu. 2025. 07:05
stan, stanovanje, stambeno pitanje, najam stana, stambena zgrada
Pixabay / Ilustracija

Hrvatski sabor danas nastavlja sjednicu, a zastupnici će radni tjedan otvoriti raspravom o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, kojima je cilj dodatno potaknuti revitalizaciju tih dijelova Hrvatske

Predloženim izmjenama uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja koji uključuje mogućnost otkupa, a ne samo najma, neuseljivih stanova u državnom vlasništvu.

Uz to, zakon predviđa i darovanje građevnog materijala za popravak stanova koji se nalaze u zadnjim etažama ili potkrovljima etažiranih obiteljskih kuća, čime bi se ubrzalo rješavanje stambenih uvjeta na terenu.

Novosti se odnose i na stambeno zbrinjavanje hrvatskih iseljenika, njihovih potomaka te članova njihovih obitelji koji se odluče vratiti u Hrvatsku. Ta će se politika provoditi u suradnji s Ministarstvom demografije, a cilj je olakšati povratak i dugoročno jačati demografsku sliku zemlje.

Zastupnici će tijekom dana raspraviti i prijedlog Zakona o provedbi EU Akta o slobodi medija, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenose nova europska pravila namijenjena zaštiti uredničke neovisnosti, transparentnosti vlasništva i sigurnosti novinara.

Očekuje se da će oba zakonodavna prijedloga otvoriti živu raspravu, s obzirom na njihov utjecaj na razvoj potpomognutih područja i medijski sektor u Hrvatskoj.

Teme
Otkup stanova Povratnici Sloboda medija stambeno zbrinjavanje

