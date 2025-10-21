Uvredljivi natpis sa zida kuće Jurice Pavičića još nije prebrisan

Uvredljivi natpis na ulazu u dom nagrađivanog novinara i književnika Jurice Pavičića još nije prebrisan.
Radi se o privatnoj površini
Na teren su izašli komunalni redari, kako se radi o privatnoj površini, ne može se direktno riješiti preko Grada. Tvrtku koja briše grafite s javnih površina kontaktirat će stanari i prebojat će natpis s osjetljive fasade, potvrdili su za Dalmatinski portal u Banovini.
U nedjelju je, podsjetimo, osvanula uvredljiva poruka. Autoru, koji pod okriljem noći ispisuje gadarije, Jurica Pavičić je javno i s duhom odgovorio.
'Volio bih da taj netko svoje homoerotske fantazije realizira negdje drugdje, a ne na mome zidu. Frapantno mi je da me proziva kao komunjaru, što nikada nisam bio, za razliku od ljudi koji su proteklih tjedana potpirivali ovakvu atmosferu, od Josipa Jovića u Hrvatskom tjedniku, koji je još uvijek partijski sekretar Slobodne Dalmacije jer nikome nije imao predati svoju funkciju, do profesorice Mirjane Kasapović koja nam prigovara da primamo novce od Ministarstva kulture'.
