Uvredljivi natpis sa zida kuće Jurice Pavičića još nije prebrisan

'Volio bih da taj netko svoje homoerotske fantazije realizira negdje drugdje, a ne na mome zidu. Frapantno mi je da me proziva kao komunjaru, što nikada nisam bio, za razliku od ljudi koji su proteklih tjedana potpirivali ovakvu atmosferu, od Josipa Jovića u Hrvatskom tjedniku, koji je još uvijek partijski sekretar Slobodne Dalmacije jer nikome nije imao predati svoju funkciju, do profesorice Mirjane Kasapović koja nam prigovara da primamo novce od Ministarstva kulture'.